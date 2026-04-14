Dịch tay chân miệng tại TP.HCM tăng nhanh: Trường học và phụ huynh chủ động phòng ngừa thế nào?

Tình hình dịch tay chân miệng tại TP.HCM đang diễn biến ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc liên tục gia tăng. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến đầu tháng 4, toàn thành phố đã ghi nhận 10.496 ca mắc. Riêng tuần qua đã có thêm 1.347 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 64% so với trung bình tháng trước, đẩy tỷ lệ gia tăng lên mức hơn 241% so với cùng kỳ.

Giáo viên trường mầm non Tuổi Thơ 7 vệ sinh đồ chơi cho các bé giờ nghỉ trưa, thực hiện phòng tránh bệnh tay chân miệng ở trường học ảnh: Nguyên Ân

Bác sĩ Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết thêm, chỉ mới tháng trước, tại phòng cấp cứu 10 giường thì có 1 đến 2 trẻ mắc tay chân miệng diễn tiến nặng. Nhưng hiện tại, con số này đã chiếm đến 5, 6 giường bệnh. Sự chuyển biến nhanh, kín đáo của biến thể C1 chủng EV71 với độc lực cao và khả năng "né miễn dịch" này khiến nhiều phụ huynh không kịp trở tay.



