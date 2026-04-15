Dịch vụ 'cho thuê mùi hương' ra đời từ thói quen… hay quên của khách

Anh Minh Trí trước đây làm việc ở bộ phận hậu mãi, hỗ trợ khách sau bán hàng trong công ty chuyên về sản phẩm tinh dầu. Nhiều lần liên hệ khách tìm hiểu lý do vì sao họ "một đi không trở lại", anh Trí nhận thấy vấn đề không phải ở sản phẩm mà vì khách… quên châm tinh dầu.



"Thường ở những doanh nghiệp, cửa hàng hiện nay không có nhân viên nào chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc đảm bảo tinh dầu luôn được châm đầy. Việc này được nhân viên bộ phận khác như lễ tân, vệ sinh... kiêm nhiệm nên tình trạng quên thường xuyên xảy ra", anh Trí nhận định.

Độc đáo dịch vụ cho thuê tinh dầu

Tinh dầu nước hoa là chất hương cô đặc, nồng nàn nhất, là cốt hương cơ bản để tạo nên nước hoa. Tại Việt Nam, trong khoảng 10 năm trở lại đây, tinh dầu nước hoa được dùng như liệu pháp trị liệu bằng mùi hương, giúp tinh thần thư giãn, giảm đau, mệt mỏi...

Chỉ với một lý do "hay quên" của khách hàng như thế mà 9 năm trước, anh quyết định từ bỏ công việc ổn định, khởi nghiệp "cho thuê mùi hương" với thương hiệu Omscent - cung cấp dịch vụ cho thuê máy khuếch tán và tinh dầu nước hoa ở phường Chánh Hưng, TP.HCM (quận 8 cũ).



Anh Trí, diễn viên Huy Khánh và anh Ngọc Tựu tâm huyết lập nên thương hiệu Omscent. Trong hình, cả 3 có buổi làm việc tại tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương Ảnh: NVCC

Tùy theo nhu cầu, anh Trí tư vấn các mùi hương để khách chọn lựa. Sau đó, anh cử người thi công, lắp đặt máy khuếch tán tinh dầu và bảo dưỡng định kỳ 1- 2 tuần/lần. Anh Trí chọn loại máy phun tinh dầu trực tiếp không dùng máy khuếch tán bằng hơi nước, hạn chế tạo môi trường ẩm thấp, dễ sinh sôi vi khuẩn, bảo dưỡng, châm tinh dầu định kỳ 1 - 2 tuần/lần.

Anh Trí gọi công việc của mình hiện tại là cung cấp "giải pháp tiếp thị bằng mùi hương" - giúp khách hàng định vị thương hiệu, tạo nét đặc trưng riêng của mình bằng mùi hương đặc trưng.

Theo anh Trí, mùi hương có sức cuốn hút và gây ấn tượng sâu đậm. Trước cái bắt tay hay chạm mặt đối tác, mùi hương là thứ khách hàng được cảm nhận đầu tiên khi bước vào một văn phòng, cửa hàng...



Thành viên công ty tham dự hội nghị BNI ở TP.HCM đầu năm 2026 Ảnh: NVCC

Anh lấy ví dụ, nhà hàng RuNam định vị mùi hương theo phong cách tinh tế, sang trọng, trong khi cửa hàng Minh Tuấn Mobile ở TP.HCM lại muốn một mùi hương nhẹ tạo sự thoải mái cho khách hàng.

Trong quá trình gặp gỡ doanh nghiệp, anh Trí còn nhận thấy mùi hương còn tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên. "Ban lãnh đạo Tập đoàn VNG đã rất chú trọng điều này, họ mong muốn môi trường làm việc có mùi hương chuyên nghiệp, thoải mái với 3 mùi cho 3 không gian làm việc khác nhau. Mùi midnight Arabian dành cho không gian sảnh với tông gỗ ấm áp; mùi sweet rain thì nhẹ nhàng thanh mát và mùi serect wonderland tạo sự ngọt ngào", anh Trí nói.

"Gầy dựng cơ đồ với thứ vô hình"

Anh Minh Trí thừa nhận, giải pháp mùi hương của mình không phải là "hàng thiết yếu". Thậm chí nhiều doanh nghiệp chưa biết về vai trò của mùi hương đối với khách hàng, nhân viên. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát với nhiều khó khăn, có lần anh Trí nghĩ đến việc nên dừng lại.

Nhưng có lẽ cái duyên của anh với mùi hương đã níu chân. Không dám tự nhận bản thân là chuyên gia mùi hương, nhưng anh Trí biết rõ sự nhạy cảm về khứu giác của mình. "Từ hồi còn làm thuê, tuy không phải là chuyên gia nhưng tôi thường được cấp trên cho ngửi thử những mùi mới của công ty để đưa ra đánh giá", anh Trí chia sẻ.

Công ty Omscent từng đồng hành với Báo Thanh Niên trong giải pickleball giúp trẻ mồ côi vì Covid-19 Ảnh: Phan Diệp

Hiện tại, kho tinh dầu nhập khẩu Thái Lan của anh có đến 200 mùi hương khác nhau, chưa kể những mùi hương đó còn được anh nghiên cứu, kết hợp với nhau tạo ra mùi đặc trưng, phù hợp với yêu cầu hoặc "gu" của khách hàng.

Từ niềm đam mê của bản thân cộng với bài học đắt giá về "tâm lý hay quên" của khách, anh Trí hy vọng giải pháp mùi hương của mình có thể giúp doanh nghiệp xây dựng bản sắc thương hiệu thông qua khứu giác - giác quan nhạy cảm, giúp ghi nhớ mạnh mẽ trong số các giác quan của người.

Giải pháp mùi hương của công ty anh Trí có mặt ở phòng tập AnyTime Fitness TP.HCM Ảnh: NVCC

Sau đại dịch, cộng đồng có xu hướng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Giải pháp mùi hương của anh Trí chạm đến những phòng gym, phòng yoga, spa trị liệu... Những chiếc máy khuếch tán của anh Trí có mặt ở những căn phòng ngủ nhỏ chỉ 10 m2 cho đến những văn phòng, công ty rộng đến 10.000 m2.

Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty sẽ trực tiếp đi khảo sát lắp đặt, tư vấn mùi hương kết hợp giới thiệu không gian cũng như sản phẩm của khách hàng. Diễn viên Huy Khánh, một trong 3 cổ đông của thương hiệu Omscent chia sẻ: "Dù ở bất kỳ không gian nào, một một hương dễ chịu có thể khiến đầu óc con người thư thái. Ấn tượng ban đầu với mùi hương lưu luyến, có thể sẽ giúp mở ra những kết nối bền chặt về sau".



Theo tờ Everyday Health, vào năm 2014, Đại học Rockefeller Mỹ kiểm tra khứu giác của con người bằng cách sử dụng các hỗn hợp phân tử mùi khác nhau. Kết quả được công bố trên tạp chí Science cho thấy, mũi có thể ngửi được ít nhất một nghìn tỉ mùi hương khác nhau. Giáo sư Barry Smith, chuyên gia nghiên cứu các giác quan ở Anh cho biết khứu giác có thể đánh thức những ký ức mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Những kỷ niệm về con người, nơi chốn và đồ vật có thể được tái hiện chỉ với một mùi hương không thể nào quên.



