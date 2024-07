Dịch vụ iCloud Private Relay của Apple đang bị gián đoạn

Nhiều người dùng cho biết đang gặp khó khăn khi duyệt web trên thiết bị của Apple khi dịch vụ iCloud Private Relay gặp sự cố ngừng hoạt động. Apple đã xác nhận lỗi này thông qua website Trạng thái hệ thống (System status), bắt đầu vào khoảng 1 giờ 34 sáng nay 26.7, theo giờ Việt Nam.



Dịch vụ iCloud Private Relay được ra mắt vào tháng 6.2021 khi Apple giới thiệu bản cập nhật iOS 15 với iCloud+, cùng với đó là tính năng ẩn địa chỉ email và tùy chỉnh tên miền email cho người dùng trả phí dành cho máy tính Mac, iPad và iPhone... Dịch vụ này thực hiện việc gửi tất cả yêu cầu internet của người dùng thông qua hai dịch vụ chuyển tiếp internet riêng biệt, an toàn, bao gồm một do Apple vận hành và một do bên thứ ba vận hành. Chuyển tiếp thứ hai nghĩa là đến Apple cũng không biết người dùng là ai và website họ đang truy cập là gì.



Nhình chung, iCloud Private Relay và VPN đều ẩn địa chỉ IP và mã hóa lưu lượng truy cập trực tuyến, nhưng dù vậy chúng vẫn được xem là hai công cụ riêng biệt không thể coi là lựa chọn thay thế cho nhau.

Website của Apple cho thấy dịch vụ iCloud Private Relay đang gặp sự cố CHỤP MÀN HÌNH

Tuy vậy, do iCloud Private Relay kiểm soát các truy cập internet nên việc ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của người dùng. Apple đang khắc phục, nếu người dùng gặp sự cố khi duyệt web thì có thể tạm thời tắt iCloud Private Relay bằng cách vào Settings > mở Apple ID > iCloud > gạt nút tắt ở phần Private Relay.



Dù vậy, tính năng iCloud Private Relay hiện không ảnh hưởng với người dùng iCloud miễn phí, đây là thành phần bổ sung khi người dùng đăng ký gói iCloud+.