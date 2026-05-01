Dịch vụ lái xe tăng mini 'hút' người trẻ dịp 30.4 - 1.5

Không chỉ khiến trẻ em thích thú, hoạt động lái xe tăng mini còn kéo nhiều bạn trẻ và gia đình tìm đến vì cảm giác mới lạ, đậm không khí lịch sử và rất dễ tạo nên những bức ảnh "triệu like".

Tại một góc ở Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), nhiều du khách đến đây để trải nghiệm lái xe tăng mini giữa không gian xanh mát.

Du khách thích thú trải nghiệm lái xe tăng mini trong vườn dừa xanh mát ẢNH: AN VY

Anh Nguyễn Bách (35 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận (TP.HCM), đưa con đến trải nghiệm từ sớm. Anh cho biết cảm giác đầu tiên là rất thú vị vì trò chơi vừa mới lạ, vừa gợi liên tưởng đến không khí lịch sử trong những ngày tháng 4.

"Chỉ vài phút làm quen, hai cha con đã chinh phục được xe tăng và lái qua hàng loạt địa hình đất, đá, sỏi… Mình cho rằng mô hình này sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu có thêm nhiều dạng địa hình để người chơi thử sức", anh chia sẻ.

Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng tỏ ra đặc biệt hào hứng. Anh Lê Viết Hải (34 tuổi), ngụ tại đường Trương Văn Hải, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), đưa hai con 7 tuổi và 9 tuổi đến trải nghiệm. Anh kể cả ba bố con đều rất thích vì đây là cảm giác khác hẳn những loại xe thường chơi ở công viên.

Cha con anh Hải thích thú với xe tăng mini ẢNH: AN VY

"Cảm giác hào hứng, mới lạ lắm. Vì lái loại xe này khác hơn so với các xe từng chơi ở công viên. Qua trò chơi này, mình cũng muốn cho các con biết xưa kia cha ông ta lái xe tăng là như thế nào", anh Hải chia sẻ.

Bé Ken, con trai anh Hải, bày tỏ sự thích thú: "Trò chơi này rất tuyệt vời. Vừa được ngồi trên xe tăng, vừa ngắm nghía nông trại dừa xung quanh. Con thấy thích lắm, muốn đi thêm một vòng nữa".

Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi), nhân viên tại khu vực xe tăng mini, cho biết cách lái xe tăng mini không quá phức tạp nên phần lớn khách chỉ mất một lúc ngắn để làm quen. Người chơi sẽ được hướng dẫn điều khiển theo hướng trái, phải, cách đạp ga, cua tay…

"Sáng 30.4, khách rất đông, có khoảng 300 lượt xe. Nhiều lúc khách còn xếp hàng chờ tới lượt", Hải nói.

Ngọc Hải hướng dẫn khách lái xe tăng ẢNH: AN VY

Còn tại khu vực bên ngoài, dàn xe tăng mini đã thu hút nhiều người đứng lại chụp ảnh, quay video. Cờ đỏ tung bay, mô hình xe bọc thép cỡ nhỏ cùng không khí rộn ràng dịp lễ khiến nơi này nhanh chóng thành điểm check-in được nhiều gia đình và bạn trẻ tìm đến.

Nguyễn Ngọc Thảo My (24 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng (TP.HCM), tranh thủ chụp ảnh cho các bé nhỏ bên dàn xe tăng mini. My cho biết không gian nơi đây rất đẹp mắt, mang lại cảm giác rất hào hùng.

Trò chơi lái xe tăng mini nhằm làm mới cách tiếp cận lịch sử

Theo đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), ý tưởng phát triển sản phẩm "Xe tăng - Hành trình chiến xa" xuất phát từ mong muốn làm mới cách tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm thực tế, nhất là vào dịp 30.4. Thay vì chỉ xem biểu diễn hay trưng bày, du khách có thể trực tiếp tham gia hoạt động mang tính tương tác, từ đó cảm nhận lịch sử theo cách gần gũi hơn.

"Giới trẻ và các gia đình hiện nay có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm vừa có cảm xúc, vừa có tính tương tác cao và dễ chia sẻ. Vì vậy, mô hình xe tăng mini được xây dựng như một hình thức "nhập vai lịch sử" an toàn, sáng tạo, kết hợp yếu tố giải trí, giáo dục văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên", đại diện khu du lịch cho biết.

Khuôn viên xe tăng bên ngoài đẹp mắt để khách tha hồ check-in ẢNH: AN VY

Một điểm đáng chú ý là khu trò chơi được đặt trong không gian nông trại dừa. Du khách vừa có cảm giác phiêu lưu khi lái xe qua địa hình gồ ghề, vừa tận hưởng không gian xanh, thoáng và dễ chịu.

Về an toàn, vị này cho biết trò chơi được vận hành theo quy trình nhiều lớp. Du khách được hướng dẫn kỹ trước khi tham gia. Nhân viên giám sát trực tiếp trong suốt quá trình vận hành. Hệ thống xe được kiểm tra kỹ thuật thường xuyên. Địa hình cũng được thiết kế có kiểm soát về tốc độ và độ khó để phù hợp với nhiều nhóm khách, kể cả gia đình có trẻ em.

Bạn trẻ hào hứng lái xe tăng mini

Giá vé hiện được áp dụng theo từng lượt trải nghiệm gồm 70.000 đồng/xe cho 1 khách, 120.000 đồng/xe cho 2 khách và 200.000 đồng/xe cho 3 đến 4 khách.

Theo đại diện khu du lịch, trẻ em vẫn có thể tham gia khi có người lớn đi cùng hoặc được hướng dẫn trực tiếp. Sau dịp lễ, dịch vụ này tiếp tục hoạt động và trở thành một trong những trải nghiệm nổi bật trong mùa cao điểm hè, đặc biệt là gắn với Lễ hội Trái cây Nam Bộ.

