Từ tháng 3.2025, thi rớt lý thuyết vẫn được thi thực hành lái xe

Rớt lý thuyết vẫn được thi thực hành lái xe

Điều 12 của thông tư này có quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1 (cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW), A (cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1) và B1 (cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1).

Trong đó có những quy định như: Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình.

Thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch. Nếu có nhu cầu dự sát hạch phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch kỳ trước và giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe.

Có những người thi lấy bằng lái xe rất... sợ thi lý thuyết ẢNH: THANH NAM

Theo anh Đào Thanh Nhàn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam (TP.HCM), trước đây, theo Điều 25 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A và B1 thì thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình.

"Như vậy, dựa vào Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1.3.2025 có một điểm mới. Trong số đó là việc thí sinh dù không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình", anh Nhàn nói và cho biết thêm: "Điểm mới này làm nhiều người vui, phấn khởi. Bởi lẽ trước đây có không ít người thi bằng lái xe máy không có cơ hội thi thực hành lái xe vì "trầy trật" trong quá trình thi lý thuyết. Có người thi lý thuyết 5, 6 lần mới đậu".

Theo Thông tư 12/2025/TT-BCA, nội dung sát hạch lái xe hạng A1, A, B1 gồm lý thuyết và thực hành trong hình. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu có các hành vi gian dối làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ…

Cũng trong Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, quy định rõ về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Theo đó, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả nội dung sát hạch đó và được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe.

Trường hợp thí sinh không đạt một trong các nội dung sát hạch quy định tại điểm a khoản này (Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch – PV) thì được tiếp tục sát hạch các nội dung còn lại.

Thông tư này cũng lưu ý: "Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin vào phòng sát hạch lý thuyết, phòng sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ kết quả sát hạch".

Từ ngày 1.1.2025, giấy phép lái xe đã có 15 hạng ( A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E), thay vì 13 hạng như quy định trước đây (gồm A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC).