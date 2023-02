Dịch vụ Nintendo Switch Online có thêm trò chơi của Game Boy và Game Boy Advance

Theo Engadget, sau nhiều năm đồn đại, Nintendo cuối cùng cũng đưa các tựa game của máy Game Boy và Game Boy Advance đến với dịch vụ Switch Online. Công ty đã tiết lộ trong sự kiện Nintendo Direct gần đây rằng các trò chơi cổ điển sẽ sớm khả dụng trên Switch.



Các trò chơi của Game Boy và Game Boy Advance đã có mặt trên Switch Online Nintendo

Những trò chơi của Game Boy đã hiện diện trên Switch Online là Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3 và Kirby's Dream Land.

Người hâm mộ sẽ có thể chơi trò chơi với bộ lọc màn hình phong cách Game Boy, Game Boy Pocket và Game Boy Color. Các bộ lọc màu được công ty đưa vào Switch nhằm tái hiện lại cảm giác hoài niệm khi chơi các tựa game trên thiết bị cầm tay đời đầu. Ngoài ra, các trò chơi cũng hỗ trợ nhiều người chơi dưới hình thức mạng cục bộ và chơi trực tuyến.

Về Game Boy Advance, người chơi sẽ được sống lại trải nghiệm đối với các tựa game Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc: Mega Microgames, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga và The Legend of Zelda: The Minish Cap. Đồng thời cũng có thể chơi cùng nhau qua kết nối mạng cục bộ hoặc trực tuyến.

Các trò chơi Game Boy sẽ có sẵn trên gói cơ bản của Switch Online. Riêng đối với trò chơi của Game Boy Advance, người chơi sẽ cần phải mua thêm gói Switch Online + Expansion Pack mới có thể truy cập được.

Nintendo sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều trò chơi khác cho cả hai nền tảng, bao gồm một số tựa game Zelda, Pokémon Trading Card Game, Metroid Fusion và Fire Emblem.