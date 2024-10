Diddy tiếp tục kháng cáo để được tại ngoại

Diddy đang trải qua chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời khi phải ngồi sau song sắt nhà giam ẢNH: AFP

Trang tin kể trên tiết lộ đội ngũ pháp lý của Diddy (tên thật: Sean Combs) vừa đệ đơn kháng cáo thứ 3 lên tòa án. Bản kháng cáo phản đối quyết định của Tòa án Quận phía Nam của New York (Mỹ) khi 2 lần từ chối cho nam rapper tại ngoại. Nhóm luật sư của ngôi sao 55 tuổi đang yêu cầu thả nam nghệ sĩ ra lập tức với các điều kiện tại ngoại thích hợp. Lý do phía này đưa ra là không đủ bằng chứng để giam giữ và có những sai sót pháp lý trong quyết định của tòa án.

PageSix cho biết bên bào chữa lập luận trong đơn kháng cáo rằng cơ quan chức năng đã không cung cấp được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng Diddy gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc đã tham gia vào hành vi mua chuộc nhân chứng. Đồng thời, họ gọi những cáo buộc này là "mơ hồ" và "mang tính suy đoán". Các luật sư của rapper 55 tuổi tiếp tục khẳng định rằng tòa án quận đã phạm sai lầm về mặt pháp lý khi đưa ra phán quyết "mà không tìm hiểu sự thật hoặc phân tích".

Nhóm luật sư của Diddy lập luận rằng họ đã trình bày "một gói bảo lãnh mạnh mẽ với các điều kiện cực kỳ hạn chế" bao gồm quản thúc tại gia với hệ thống giám sát GPS, không được truy cập internet hoặc điện thoại, giám sát 24/7, không có khách nữ đến thăm (ngoại trừ gia đình và mẹ của các con của Comnbs) và xét nghiệm ma túy hằng tuần. Bên phía này khẳng định rằng cho đến nay, Diddy đã tuân thủ các thủ tục pháp lý, đồng thời chỉ ra rằng "ông trùm âm nhạc" đã giao nộp hộ chiếu.

Diddy từ "trùm nhạc rap" quyền lực trở thành tội phạm tình dục ẢNH: WIREIMAGE

Diddy bị bắt vào tháng trước với các cáo buộc âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc và vận chuyển để tham gia mại dâm. Đến nay, giọng ca I'll Be Missing You không nhận tội và vẫn bị giam giữ tại nhà giam ở Brooklyn (New York, Mỹ) để chờ xét xử. Các công tố viên lo ngại ngôi sao sinh năm 1969 sẽ đe dọa các nhân chứng và cản trở vụ án nếu anh ta được tại ngoại. Họ cũng cho rằng rapper này có nguy cơ bỏ trốn vì Combs vốn giàu có và có thể sử dụng máy bay phản lực riêng. Đó là lý do khiến nghệ sĩ nhạc hip-hop đã bị từ chối tại ngoại 2 lần.

Trước đó, Diddy sẵn sàng trả số tiền bảo lãnh lên tới 50 triệu USD, dùng biệt thự trị giá 48 triệu USD ở Miami (Mỹ) lẫn ngôi nhà của mẹ để làm tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, Combs còn khẳng định với thẩm phán rằng mình sẵn sàng đeo thiết bị theo dõi GPS, hứa hẹn sẽ hạn chế đi lại tới Miami và New York thậm chí tuyên bố sẽ bán chiếc máy bay riêng đang đậu ở Los Angeles. Tuy nhiên, yêu cầu từ phía Combs bị từ chối.

Diddy vẫn đang bị tạm giam sau những nỗ lực xin tại ngoại ẢNH: GETTY

Trước đó, các công tố viên tuyên bố ông bố 7 con đã lạm dụng, đe dọa, ép buộc phụ nữ và những người xung quanh thể thỏa mãn mong muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình trong nhiều thập niên. Cùng với đó, y còn tạo ra một tổ chức tội phạm có nhiều thành viên, cộng sự tham gia buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, chống phá, hối lộ và cản trở công lý.

Theo cáo trạng, Combs và những đồng phạm đã tổ chức nhiều buổi tiệc để thỏa mãn tình dục, sử dụng chất cấm. Trong những buổi tụ tập này, rapper 6X bị cáo buộc đã có nhiều hành động bạo lực, đối xử tệ về mặt thể xác, tinh thần, lời nói với các nạn nhân để khiến họ tham gia vào các hành vi thác loạn mà y thường ghi hình lại. Nếu bị kết tội, Diddy phải đối mặt với mức án tối thiểu 15 năm tù.