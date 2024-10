Một phụ nữ tố bị chuốc thuốc, xâm hại tình dục khi dự tiệc cùng Diddy

Luật sư Tony Buzbee trong cuộc họp báo diễn ra hôm 1.10 ở Houston (Mỹ) xoay quanh những cáo buộc mới liên quan đến Diddy (tên thật: Sean Combs) ẢNH: FOX 26 HOUSTON

Theo PageSix, trong cuộc họp báo ngày 1.10 (giờ địa phương), luật sư Tony Buzbee (người đang thay mặt cho khoảng 120 cá nhân tố cáo Diddy) đã chia sẻ cáo buộc nêu trên. Vị này cho biết người phụ nữ được nhắc tới đã tham dự một bữa tiệc tối theo nhóm được cho là với Diddy ở Miami (Mỹ).

Vì đang mang thai, cô này đã không uống rượu nhưng cho rằng bất cứ thứ nào mình uống trên bàn dường như đều được pha thêm gì đó. Luật sư Buzbee tiết lộ người này sau đó đã bất tỉnh và "thức dậy trên cùng một chiếc giường được cho là với ông Combs trong biệt thự của ông ở Miami". Tony Buzbee tiết lộ thêm: "Khi đó, âm đạo, hậu môn của cô ấy bị rách và đau".

Diddy bị 120 cá nhân tố cáo hành vi tình dục sai trái ẢNH: GETTY

Luật sư Tony Buzbee làm rõ rằng người này không phải là trẻ vị thành niên vì có 25 người mà ông đại diện trong những vụ tấn công tình dục đều dưới 18 tuổi. Sau khi chia sẻ câu chuyện này cụ thể, Buzbee lưu ý rằng mình không thể tiếp tục vì có rất nhiều cáo buộc "cùng chủ đề".

Ông khẳng định rằng có nạn nhân sau đó cho biết họ phát hiện loại thuốc an thần cho ngựa trong cơ thể mình. "Một số cá nhân mà tôi đại diện đã được xét nghiệm ma túy và phát hiện ma túy trong cơ thể. Những loại ma túy kỳ lạ, những loại ma túy mà có lẽ bạn chưa từng nghe đến", luật sư Buzbee nói thêm.

Vị này nhắc đến một trường hợp 20 tuổi được cho là đã được mời đến dự tiệc ở khách sạn với Diddy. "Cô ấy cảm thấy rất vui, đã đến dự tiệc và được cho uống một ly rồi không nhớ bất cứ điều gì khác nữa... Cuối cùng, cô ấy đã quá đau khổ đến nỗi phải đến bệnh viện, nơi họ tìm thấy cocaine và thuốc an thần cho ngựa trong máu của cô ấy", ông Tony Buzbee nói thêm.

Luật sư Tony Buzbee tuyên bố nhóm của ông có kế hoạch tiết lộ những cái tên đã giúp Diddy thực hiện và che giấu tội ác ẢNH: GETTY

Ông còn nhắc đến trường hợp một cậu bé 9 tuổi đã đến buổi thử giọng ở New York và bị Combs cùng một số người khác ở phòng thu lạm dụng tình dục với lời hứa sẽ ký hợp đồng thu âm. Ngoài ra, có một cô gái 15 tuổi (vào thời điểm xảy ra vụ việc) được đưa lên máy bay đến New York để dự tiệc. Tại đây, cô bị chuốc thuốc, đưa đến căn phòng riêng được cho là có nam rapper 6X rồi bị nhiều người cưỡng hiếp.

Luật sư Tony Buzbee cho biết ông và đội ngũ của mình đã thu thập hình ảnh, video và văn bản đồng thời đang có kế hoạch vạch trần những kẻ tiếp tay cho hành vi của Diddy. "Sẽ có ngày chúng ta đưa ra những cái tên khác ngoài Sean Combs và sẽ còn rất nhiều cái tên khác nữa. Đó là một danh sách dài rồi nhưng vì bản chất của vụ án này, chúng tôi sẽ đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi đúng đắn trước khi làm điều đó. Có những cái tên sẽ khiến bạn sốc", vị này nói thêm.

Rapper sinh năm 1969 phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến mình ẢNH: GETTY

Sau cuộc họp báo, nhóm luật sư của Diddy nói với PageSix rằng nam rapper 55 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết nghệ sĩ không lạm dụng tình dục bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên. Phía giọng ca I'll Be Missing You gọi những cáo buộc mới nhất là sai sự thật và phỉ báng. "Ông ấy mong muốn chứng minh mình vô tội, giải oan cho bản thân tại tòa, nơi sự thật sẽ được xác lập dựa trên bằng chứng chứ không phải suy đoán", phía "ông trùm âm nhạc" tuyên bố.

Những rắc rối pháp lý gần đây của Diddy bắt đầu từ tháng 11.2023 khi bạn gái cũ của rapper 6X là Cassie Ventura đâm đơn kiện với cáo buộc cưỡng hiếp, bạo hành, có những việc làm kinh khủng với cô trong hơn 10 năm họ bên nhau. Không lâu sau, vụ việc được hai bên giải quyết ổn thỏa ngoài tòa án.

Đến tháng 3.2024, biệt thự của "ông trùm nhạc rap" tại Los Angeles và Miami (Mỹ) bị các đặc vụ liên bang đột kích. Đến giữa tháng 9, chủ nhân hit I Need A Girl bị bắt tại New York và bị cáo buộc ba tội danh: âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc và vận chuyển để tham gia mại dâm. Hiện ngôi sao tai tiếng này không nhận tội và đang bị giam giữ tại nhà giam ở Brooklyn, New York (Mỹ) sau 2 lần bị từ chối yêu cầu xin tại ngoại.