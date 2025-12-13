Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điếc tai ở người lớn tuổi phải điều trị phục hồi nhanh chóng ra sao?

Duy Tính - Nguyễn Trúc
13/12/2025 15:45 GMT+7

Khiếm thính - điếc tai được xếp là dạng khuyết tật phổ biến đứng thứ ba trên thế giới, với khoảng 466 triệu người đang bị ảnh hưởng.

Ngày 13.12, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên 2025 với chủ đề: "Chẩn đoán - điều trị bệnh lý tai mũi họng trong thời kỳ chuyển đổi số". Khiếm thính - điếc tai (mất thính lực) ở người lớn tuổi là một trong các chủ đề được báo cáo, bàn luận, bởi đây là một trong các khó khăn, gánh nặng mà người lớn tuổi gặp phải.

Khiếm thính - điếc tai là tình trạng suy giảm hoặc mất khả năng nghe âm thanh bình thường, có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn, gây khó khăn trong giao tiếp. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, tuổi tác, bệnh lý, hoặc tiếng ồn, ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ (ở trẻ em).

Khiếm thính - điếc tai được xếp là dạng khuyết tật phổ biến đứng thứ ba trên thế giới, với khoảng 466 triệu người đang bị ảnh hưởng. Con số này dự báo tăng lên 630 triệu vào năm 2030 và vượt 900 triệu vào năm 2050.

Điếc tai ở người lớn tuổi phải điều trị phục hồi nhanh chóng ra sao? - Ảnh 1.

Cấy ốc tai điện tử điều trị điếc tai tại Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM

ẢNH: BVCC

Theo PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM, cấy ốc tai điện tử hiện được xem là tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhân người lớn khiếm thính - điếc tai dạng tiếp nhận mức độ nặng đến sâu. Tiêu chuẩn này bao gồm chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời, cấy ốc tai điện tử và theo dõi, chăm sóc sau cấy, nhằm tối ưu chức năng nghe và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các số liệu cho thấy người lớn được cấy ốc tai điện tử có cải thiện rõ rệt so với việc đeo máy trợ thính hoặc không can thiệp, đặc biệt ở khả năng hiểu ngôn ngữ, cơ hội học tập, nghề nghiệp và chất lượng sống. Đáng chú ý, khiếm thính còn là yếu tố nguy cơ lớn nhất có thể dẫn đến suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi.

Trước khi cấy ốc tai điện tử, 44% bệnh nhân khiếm thính - điếc tai có biểu hiện suy giảm nhận thức. Sau 1 năm cấy, 81% bệnh nhân ghi nhận cải thiện rõ rệt chức năng nhận thức.

Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho rằng, cấy ốc tai điện tử sớm giúp cải thiện chức năng nhận thức theo thời gian. Sau một năm cấy, phần lớn bệnh nhân lớn tuổi có sự cải thiện toàn diện về trí nhớ và khả năng nhận biết lời nói. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị người lớn có ngưỡng nghe trung bình, kèm khó khăn trong giao tiếp hằng ngày, cần được tư vấn về cấy ốc tai điện tử như một can thiệp tiêu chuẩn, thay vì coi đây là "giải pháp cuối cùng".

Xem thêm bình luận