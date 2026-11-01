Điểm cầu Olympia tại Hưng Yên: Gia đình làm 40 mâm cỗ tiếp lửa Quang Minh vô địch

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Chiến (80 tuổi, ông nội của Quang Minh), cho biết, ông rất phấn khởi khi chứng kiến không khí sôi động tại Quảng trường Bác Hồ ngày hôm nay. "Trong quá trình học tập, nhờ sự giúp đỡ, chuyển tải về tri thức của các thầy, cô giáo, cháu có kiến thức tốt và có mặt tại cuộc thi chung kết hôm nay. Tôi mong cháu bình tĩnh, tự tin, giành chiến thắng mang về cho quê hương Hưng Yên", ông Chiến nói và cho hay, ông đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cháu nội khi từ trường quay của Đài truyền hình Việt Nam trở về