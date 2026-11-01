Điểm cầu Olympia tại Hưng Yên: Gia đình làm 40 mâm cỗ tiếp lửa Quang Minh vô địch
Từ sáng sớm ngày 1.11, hàng nghìn người đã có mặt tại điểm cầu Quảng trường Bác Hồ để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình tại chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.
Theo ghi nhận của
Thanh Niên, sáng 1.11, tại Quảng trường Bác Hồ với nông dân (P.Trà Lý, Hưng Yên), hàng nghìn người gồm: người dân, giáo viên, học sinh đổ về đây để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình tại chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026
Thời tiết Quảng trường Bác Hồ với nông dân sáng nay có nắng nhưng khoảng 7 giờ sáng, không khí nơi đây đã rất nhộn nhịp, sôi động. Tất cả đều gửi lời chúc thành công đến "nhà leo núi" đại diện cho mảnh đất Hưng Yên
Những tấm băng rôn kèm lời chúc từ người thân, bạn bè, hàng xóm được dựng lên để tiếp lửa cho Quang Minh
Một số cựu chiến binh cũng có mặt từ rất sớm
Trao đổi với
Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Chiến (80 tuổi, ông nội của Quang Minh), cho biết, ông rất phấn khởi khi chứng kiến không khí sôi động tại Quảng trường Bác Hồ ngày hôm nay. "Trong quá trình học tập, nhờ sự giúp đỡ, chuyển tải về tri thức của các thầy, cô giáo, cháu có kiến thức tốt và có mặt tại cuộc thi chung kết hôm nay. Tôi mong cháu bình tĩnh, tự tin, giành chiến thắng mang về cho quê hương Hưng Yên", ông Chiến nói và cho hay, ông đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cháu nội khi từ trường quay của Đài truyền hình Việt Nam trở về
Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Bá Báu (72 tuổi), chúc cháu ngoại Quang Minh hoàn thành tốt các phần thi, giành chức vô địch. Ông Báu cũng tiết lộ, gia đình sẽ tổ chức 40 mâm cỗ để đón Quang Minh trở về
Chiếc máy gặt, thiết bị cơ giới không thể thiếu đối với người dân quê lúa Hưng Yên xuất hiện tại điểm cầu, tiếp lửa cho Quang Minh
MC Châu Khang - người dân chương trình tại điểm cầu Hưng Yên ngồi trên chiếc máy gặt dành những lời cổ vũ cho Quang Minh khiến không khí vô cùng sôi động
Càng sát giờ diễn ra chương trình chung kết, người dân đến điểm cầu càng đông
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