Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?

Về dự báo điểm chuẩn, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay năm nay với việc quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp, sẽ không còn mức “chênh” giữa các thí sinh khi trúng tuyển trong cùng một ngành của một trường. Năm nay, các ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký tăng nhiều, thí sinh vẫn có sự cạnh tranh gay gắt, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5-1 điểm. Ngược lại, những ngành thí sinh đăng ký thấp hơn, điểm chuẩn sẽ xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ so với năm ngoái. Đặc biệt, các ngành mới ở các trường, thí sinh chưa quan tâm nhiều nên điểm chuẩn có thể ở “dễ thở”.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay: "Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn để có thông tin tham khảo. Dự kiến điểm chuẩn cơ bản ổn định, một số ngành điểm chuẩn có thể tăng từ 0.5-1 điểm so với điểm sàn''.

Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?



