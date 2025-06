Điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM sẽ được công bố vào chiều tối 26.6

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo ông Hồ Tấn Minh, dự kiến vào khoảng chiều tối mai, 26.6, sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 113 trường THPT công lập.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn lớp 10 tại địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-10.htm để phục vụ nhu cầu tra cứu của bạn đọc.

Sau 16 giờ chiều nay, 25.6, những học sinh trúng tuyển lớp 10 vào các trường THPT chuyên, trường THPT tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến. Sau đó Sở GD-ĐT sẽ xét điểm chuẩn lớp 10 đại trà theo lần lượt 3 nguyện vọng ưu tiên vào 113 trường THPT công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay số thí sinh dự thi giảm hơn 22.000 so với những năm trước, trong khi đề thi được đánh giá nhẹ nhàng hơn, phổ điểm tập trung ở mức 7 điểm cho nên các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn có thể tăng nhưng không đáng kể. Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng trên cơ sở số thí sinh dự thi giảm, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập năm nay tăng nên độ cạnh tranh lớp 10 giảm hơn so với những năm trước.

Trên cơ sở so sánh phổ điểm 3 môn thi năm nay với phổ điểm thi lớp 10 năm 2024, giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức), cho hay phổ điểm môn toán năm 2025 có số lượng điểm từ 6 trở lên nhiều hơn đáng kể. Phổ điểm môn ngữ văn năm 2025 tập trung nhiều ở mức từ điểm 5 - 8, gần tương tự năm ngoái. Còn phổ điểm môn tiếng Anh năm 2025 tập trung nhiều trong khoảng từ điểm 5,75 - 8,25, điểm từ 9 trở lên giảm hơn nhiều so với năm 2024.

Từ những so sánh phân tích nêu trên, cùng với năm nay như số thí sinh dự thi giảm khoảng 22.000 em so với năm trước, thầy Tuấn Anh dự đoán điểm chuẩn của một số trường tốp trên và tốp dưới có thể tăng nhẹ do điểm toán tăng đáng kể. Các trường tốp giữa sẽ giảm điểm chuẩn do lượng chỉ tiêu cao.

Ngoài tham khảo độ biến động điểm chuẩn lớp 10 những năm gần đây, bạn đọc có thể truy cập trang tra cứu điểm thi năm 2025 của Báo Thanh Niên tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-10.htm. Ở trang này, bạn đọc không chỉ tra cứu điểm thi mà còn tìm thấy các thông tin về điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp năm 2025; chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi của 115 trường THPT công lập của TP.HCM năm 2025; tốp những trường THPT tại TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất trong 3 năm gần đây của các trường THPT công lập. Từ đó có thể dự đoán điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm nay.