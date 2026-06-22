Điểm chuẩn vào lớp 10: Chỗ cần giảm thì tăng, nơi cần tăng lại tiếp tục giảm

Vui mừng, tiếc nuối, giận dữ...

"Gây bão" dư luận mạng xã hội sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 là dòng trạng thái chia sẻ của một ông bố khi tag thẳng tên con và đưa ra những lời trách móc nặng nề: "Qúa thất vọng với con. Tất cả các lựa chọn tốt đẹp con đều bỏ qua. Vậy từ nay con chính thức mất quyền lựa chọn nhé. 4 năm cấp 2…, bao nhiêu công kèm cặp…, để rồi sự cẩu thả của con đã cho con hỏng ngay bước chân đầu tiên. Con không cố gắng, con sẽ tự đánh mất tương lai của mình. Con phải biết mình là ai...".

Điểm chuẩn vào lớp 10 có sự phân hóa rất lớn giữa các trường nội và ngoại thành Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Dù con của ông bố này được 23,75 điểm (nghĩa là trung bình gần 8 điểm mỗi môn thi) nhưng vẫn thiếu một chút điểm để vào trường top đầu. Hơn nữa, điểm chuẩn vào phần lớn các trường năm nay đều tăng khiến cho mức điểm này năm trước có thể đậu nhưng năm nay lại là trượt.

Ở phần bình luận bên dưới, đa số tỏ ra phẫn nộ và cho rằng, bản thân các con khi thi trượt đã rất áp lực và buồn rồi, bố mẹ cần động viên con để con cố gắng hơn khi vào trường nguyện vọng 2 thay vì khiến con tự ti và suy nghĩ tiêu cực... Sau áp lực dư luận, ông bố này đã xóa dòng trạng thái kể trên.

Chiều ngược lại, có phụ huynh lại cảm thấy có lỗi với con, tự trách bản thân vì đã kỳ vọng quá cao nên ép con chọn sai nguyện vọng khiến con trượt cả 2 nguyện vọng. Lẽ ra sức học của con chỉ nên chọn trường có mức điểm chuẩn "top 2" là nguyện vọng 1 nhưng bà mẹ này đã chọn cho con một trường top đầu là nguyện vọng 1, trong khi trường đúng với sức học của con lại để nguyện vọng 2. Quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 vào cùng một trường là 0,5 điểm, con chị trượt nguyện vọng 1 và thiếu đúng 0,5 điểm để đỗ nguyện vọng 2.

Có thể thấy, từ sau khi điểm đi và điểm chuẩn vào lớp 10 được công bố, mạng xã hội tràn ngập những chia sẻ với hai thái cực khác nhau: người thì khoe "rối bời" khi không biết chọn trường nào bởi con đỗ tất cả các trường chuyên đã dự thi và cả nguyện vọng 1 trường top đầu. Chưa kể một số trường tư nhận vào với mức học bổng và ưu đãi rất cao...

Ngược lại, có những phụ huynh ngậm ngùi khi con trượt tất cả các nguyện vọng hoặc có đỗ nguyện vọng 3 cũng không thể đi học vì quá xa nhà, nếu học phải ở trọ gần trường. Có phụ huynh tuy con không đỗ trường nào hoặc đỗ trường công top đầu vẫn hoan hỉ khi chọn một trường tư phù hợp với nhu cầu và năng lực của con...

Năm đầu tuyển sinh, điểm vẫn cao bất ngờ

Lâu nay, dư luận vẫn cho rằng sức ép tuyển sinh dồn vào những trường top đầu chủ yếu do "tâm lý đám đông" muốn con vào trường danh tiếng. Điều đó đúng nhưng không có nghĩa là những trường mới thành lập ở địa bàn đông dân cư, vị trí thuận lợi sẽ không "hút" thí sinh.

Trong số 4 trường mới thành lập và tuyển sinh của hệ thống THPT công lập Hà Nội, THPT Hoàng Quán Chi năm nay tuy tuyển sinh lần đầu tiên nhưng có điểm chuẩn cao bất ngờ với 23 điểm.

Xếp sau là THPT Lê Lợi với 21,5 điểm. Năm nay trường này chuyển từ công lập tự chủ về công lập, tham gia vào hệ thống tuyển sinh chung của sở GD-ĐT. Tại khu vực Đông Anh, Trường THPT Việt Hùng năm đầu tuyển sinh với 17 điểm.

Điểm chuẩn của 2 trường mới tuyển sinh từ năm 2025 là THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh năm nay cũng ghi nhận biến động khá mạnh so với năm đầu tiên do vị trí thuận lợi và cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại. Năm nay, THPT Đỗ Mười lấy 20,5 điểm, tăng 4 điểm so với năm trước.

Nếu năm ngoái, lần đầu tuyển sinh, trường này quy định mức điểm sàn "tràn tuyến" là 12, sau đó "chốt" điểm chuẩn từ 16,5, năm nay tăng lên 20,5. Đây cũng là một trong những trường nhận được tổng số nguyện vọng nhiều nhất, với gần 6.000 thí sinh đăng ký.

Điều đó cho thấy nhu cầu về chỗ học rất lớn ở địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh và thiếu trường học vẫn là nguyên nhân chính dẫn tới cuộc đua vào lớp 10 ở Hà Nội quá khốc liệt trong nhiều năm qua chứ không phải sự căng thẳng do "tâm lý đám đông", dồn vào một nhóm trường có danh tiếng.

Một phụ huynh có con trúng tuyển một trường nguyện vọng 1 cách nhà chưa đầy 1 km, cho biết dù trường con chọn nguyện vọng 1 không phải là trường top đầu nhưng con đã "khóc nức nở" khi biết kết quả vì cảm xúc dồn nén suốt thời gian dài.

"Tôi vui, nhưng tự hỏi một đứa trẻ mới bước vào tuổi 15 có đáng để phải trải qua một thứ cảm xúc khủng khiếp như thế?", vị phụ huynh này viết. Chị trăn trở: "Tuổi 15, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn, nếu không đi học nữa, các bạn ấy sẽ làm gì tiếp theo? Dân số Hà Nội cứ tăng dần lên khi những khu đô thị, những tòa chung cư mọc lên. Nhưng các trường cấp 3 thì tăng không đáng kể như bao năm nó vẫn thế. Hai năm nữa, bạn thứ 2 nhà tôi cũng sẽ lại vào cấp 3. Và tôi tự hỏi là liệu nó có còn phải chịu đựng thứ cảm xúc khủng khiếp như chị của nó vừa trải qua hay không?".

Năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định phân chia 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên địa bàn thành phố. Theo nhiều nhà giáo, đây là một bước ngoặt lớn trong chính sách tuyển sinh. Do vậy, điểm chuẩn năm nay không còn mang tính ổn định theo khu vực như trước mà chịu tác động từ xu hướng dịch chuyển nguyện vọng của học sinh trên phạm vi toàn thành phố.

Áp lực cạnh tranh không chỉ xuất hiện ở các trường top đầu mà còn lan sang nhiều trường thuộc nhóm giữa và nhóm cuối. Biến số lớn nhất năm nay nằm ở các nguyện vọng 2 và 3. Những trường ở khu vực giáp ranh hoặc có vị trí thuận lợi ghi nhận lượng hồ sơ tăng mạnh.

Phân hóa lớn giữa các trường nội, ngoại thành Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay ở phần lớn các trường đều có xu hướng tăng. Dù đều là THPT công lập không chuyên nhưng có những trường đòi hỏi thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển, trong khi không ít trường điểm mỗi môn dưới trung bình, thậm chí tổng 3 môn chưa đạt 9 điểm. Những trường top đầu vốn đã rất cao thì năm nay ghi nhận còn yêu cầu cao hơn nữa về điểm chuẩn. 3 trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) đều có chung điểm chuẩn là 26 điểm/3 môn. Như vậy, học sinh phải đạt xấp xỉ 9 điểm/môn mới trúng tuyển. Một số trường THPT công lập ở khu vực ngoại thành, điểm chuẩn vốn rất thấp lại ghi nhận có xu hướng giảm thêm. Trường THPT Mỹ Đức C năm nay cũng có mức điểm chuẩn là 9 điểm, thấp hơn năm ngoái 3,5 điểm. Ngoài ra, các trường THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường cũng có mức điểm chuẩn thuộc top thấp nhất thành phố. Khoảng cách giữa trường lấy điểm cao nhất (26 điểm) và trường thấp nhất (8,5 điểm) lên tới 17,5 điểm. Điều này cho thấy sự phân hóa rất lớn về nhu cầu và chất lượng giáo dục giữa các quận nội thành và các huyện vùng ven ngoại thành.



