Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ không biến động lớn?

D Ự KIẾN MỨC ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN TOÁN LÀ 7

Sáng qua 9.6, thí sinh (TS) Hà Nội kết thúc môn thi toán, môn cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Đánh giá chung, các giáo viên (GV) đều nhận xét đề thi toán có cấu trúc quen thuộc. Thầy Nguyễn Mạnh Cường, GV toán của Hệ thống giáo dục Học Mãi, đánh giá cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các TS.

"Về tổng thể, đề thi giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây, đồng thời bám sát cấu trúc định dạng và đề minh họa đã công bố nhưng có sự giảm nhẹ về độ khó. Bên cạnh đó, đề thi vẫn có sự phân hóa để bảo đảm yêu cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Dự kiến, mức điểm trung bình là 7 điểm", thầy Cường dự đoán.

Cô Lê Thị Thu Hà, Trường THCS FPT (Q.Cầu Giấy), phân tích các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm 7,25 điểm. Những câu khó, mang tính phân loại nằm ở 2 ý cuối bài hình và câu 5 về bất đẳng thức. Cô Ngô Thị Tuyên, GV Trường THCS Giảng Võ (Q.Ba Đình), nhận định cách ra đề năm nay không quá đánh đố, khuyến khích học sinh (HS) tư duy. Các em có thể sử dụng một số phương pháp quen thuộc như dồn biến, bất đẳng thức Cô-si chọn điểm rơi...

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội phấn chấn sau 2 ngày thi vì đề ở mức vừa phải ĐÌNH HUY

Với cách ra đề như vậy, các GV đều cho rằng phổ điểm môn toán sẽ tập trung ở mức 7 - 7,5 điểm.

"Sức học trung bình khá có thể đạt điểm 7" là nhận định của thầy Đinh Thế Tho, GV toán của Trường THCS Huy Văn (Q.Đống Đa). Theo thầy Tho, cấu trúc đề thi về cơ bản không có sự thay đổi so với các năm trước đây. Dự kiến, mức điểm phổ biến của TS có thể rơi vào khoảng từ 6,5 - 7,5 điểm.

Cô Đinh Tuyết Trinh, Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp cũng chung nhận định "đề thi dễ thở", song vẫn có một số phần "gài bẫy", dễ mất điểm, chẳng hạn xác định sai đại lượng ở ý a câu 2, quên đặt điều kiện cho ẩn trong ý a câu 3. Với đề thi có tính phân hóa như vậy, dự đoán điểm sẽ tập trung nhiều ở mức 7 - 7,75. Tỷ lệ điểm 8 - 8,75 có thể giảm. Điểm 9, điểm 10 cũng không nhiều.

P HỔ ĐIỂM MÔN VĂN KHOẢNG 7 - 8

Với môn ngữ văn, cô Bùi Thị Thanh Hương, Trường THCS Giảng Võ, đánh giá đề thi cơ bản, gần gũi; có khoảng 70% câu hỏi nhận biết, thông hiểu, song vẫn đảm bảo tính phân hóa, nằm ở yêu cầu viết đoạn văn. Vì thế, cô Hương cho rằng đề năm nay khó hơn năm ngoái một chút. Phổ điểm vẫn khoảng 7 - 8, nhưng mức 7 - 7,5 có thể nhiều hơn.

Cô Dương Thùy Linh, Trường M.V.Lômônôxốp, thì cho rằng với đề thi năm nay, phổ điểm trung bình môn ngữ văn khoảng 6,5 - 7. Điểm từ 8 trở lên sẽ thuộc về những bài viết cẩn thận, khai thác hết ý nghĩa của các tín hiệu nghệ thuật trong phần nghị luận văn học; bày tỏ được ý kiến đa chiều, sâu sắc ở nghị luận xã hội.

Thầy Nguyễn Phi Hùng, GV Hệ thống giáo dục Học Mãi, dự kiến phổ điểm trung bình môn ngữ văn có thể từ 6,5 - 7 nhưng "sức nóng" điểm chuẩn vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kỳ thi năm nay.

Đ IỂM PHỔ BIẾN MÔN TIẾNG ANH TỪ 7 TRỞ LÊN

Với môn tiếng Anh, nhiều ý kiến của cả TS và GV đều đánh giá đề thi năm nay khó hơn một chút so với năm ngoái. Cô Đinh Bích Liên, Trường M.V.Lômônôxốp, cho biết nội dung kiến thức được hỏi có độ phủ rộng. Trong đó, 60 - 70% câu ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 30 - 40% là câu vận dụng và vận dụng cao. "Nhìn chung, điểm thi môn tiếng Anh năm nay có thể giảm so với các năm trước do TS mất điểm ở một số câu dễ gây nhầm lẫn và những câu mang tính phân loại", cô Liên nói.

Cô Trần Thị Hương Giang, GV tiếng Anh, nhận xét đề khó hơn năm ngoái nên mức điểm phổ biến của môn tiếng Anh là 7,5 - 8. Cô Liên thì cho rằng chỉ quanh mức 7, số TS đạt điểm 9, 10 sẽ ít hơn năm ngoái.

Niềm vui sau khi hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ĐÌNH HUY





Y ẾU TỐ KHIẾN ĐIỂM CHUẨN TĂNG - GIẢM

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội như sau: Điểm xét tuyển = (điểm bài thi môn toán + điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + điểm bài thi môn ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

Như vậy, điểm thi môn ngữ văn và môn toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ tính hệ số 2, riêng điểm môn ngoại ngữ là hệ số 1. Điều đó có thể hiểu điểm chuẩn tăng hay giảm sẽ phụ thuộc rất lớn vào phổ điểm của môn ngữ văn và toán. Với đề thi của 3 môn năm nay và nhận xét, dự đoán của GV như trên thì có thể phổ điểm môn tiếng Anh sẽ giảm một chút so với năm ngoái do phần phân hóa khó hơn. Tuy nhiên, đây là môn thi tính điểm hệ số 1 và mức giảm (nếu có) cũng không nhiều nên các ý kiến cho rằng điều này khó tác động lớn đến điểm chuẩn.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như: chất lượng của "lứa" TS dự thi của từng năm, tỷ lệ chọi của từng trường. Thực tế đã có năm có trường THPT tốp đầu của Hà Nội nhưng có mức điểm chuẩn thấp "thê thảm", dù đã hạ điểm chuẩn 2 lần vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu và sau đó phải tuyển cả nguyện vọng 3.

Lý do là HS thấy trường điểm chuẩn nhiều năm liền quá cao nên đã không dám đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này, số tự tin đăng ký và trúng tuyển thì phần lớn đã trúng tuyển vào hệ thống trường chuyên trên địa bàn nên không nhập học.

Năm nay, tỷ lệ chọi vào các trường THPT ở Hà Nội không có nhiều yếu tố bất ngờ, các trường vốn có mức điểm chuẩn cao nhất cũng vẫn là những trường có mức độ cạnh tranh căng thẳng, chỉ tiêu được giao không tăng - giảm đáng kể so với năm trước. Dù một số trường không đứng vào tốp 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất nhưng các chuyên gia cho rằng đó là sự cạnh tranh của những TS giỏi nhất, do vậy áp lực về điểm chuẩn sẽ không giảm sút.

Mặc dù vậy, có một số trường vốn ở cuối danh sách về mức điểm chuẩn thì năm nay cũng vọt lên, mức độ cạnh tranh cao thì điểm chuẩn dự kiến có thể tăng. Ví dụ Trường THPT Ngọc Hồi, năm ngoái có tỷ lệ chọi 1/1,03 (đứng thứ 107) nhưng năm nay, số HS đăng ký tăng gấp ba, khiến tỷ lệ chọi lên 1/2,08, đứng 13 toàn TP.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Q.Đống Đa), nhìn nhận những con số về tỷ lệ chọi mang tính chất tương đối để cho biết sự thu hút của cơ sở giáo dục đối với TS. Các yếu tố như biến động cơ học dân số, điểm của các năm, tâm lý của HS và phụ huynh... đã khiến một số trường có tỷ lệ chọi cao. Khi đăng ký nguyện vọng, TS và phụ huynh cũng đã xác định rõ về khả năng học tập của bản thân và đều phải nỗ lực hết mình để vượt qua kỳ thi.