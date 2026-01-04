Điểm đặc biệt của các loại vũ khí, phương tiện giúp Hải quân Việt Nam hiện đại

Quân đội đã xây dựng được các lực lượng hiện đại với vũ khí, trang bị tiên tiến, trong đó có những vũ khí, trang bị thế hệ mới thuộc biên chế của Hải quân Việt Nam như: các lớp tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tiễu, tên lửa bờ, máy bay tuần tra, trinh sát, chiến đấu...
Trong chia sẻ mới đây với báo chí, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn, tạo tiền đề vững chắc để Quân ủy T.Ư xác định mục tiêu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI.
Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm có tính đột phá; từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại; ưu tiên cho nhiệm vụ hiện đại hóa các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, tăng thiết giáp, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiết lộ, đến nay, chúng ta đã xây dựng được các lực lượng hiện đại với vũ khí, trang bị tiên tiến, trong đó có những vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại, tiêu biểu như lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển được trang bị các lớp tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tiễu, tàu cứu hộ tiên tiến, tên lửa bờ, máy bay tuần tra, trinh sát, chiến đấu hiện đại...
Dưới đây là những hình ảnh về phương tiện, khí tài giúp Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại xuất hiện trong đội hình diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển dịp Quốc khánh 2.9.
Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác
Các tàu hộ vệ tên lửa có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ
