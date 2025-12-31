6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025

Với đặc điểm vận hành trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, UAV nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại, khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến vùng biển, hải đảo và các điều kiện khí tượng phức tạp. UAV này có chiều dài 8,5 m, chiều dài sải cánh 17 m; khối lượng cất cánh tối đa 1,5 tấn; khối lượng tải tối đa 500 kg. UAV này có thể tải được quang điện tử, radar, tác chiến điện tử, tên lửa, bom thông minh... UAV có vận tốc tối đa 200 km/giờ, trần bay 10 km, vận tốc hành trình 140 - 180 km/giờ, thời gian bay liên tục tối đa trên 24 giờ.
ẢNH: TUẤN MINH
