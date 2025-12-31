6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025

Đầu tiên là pháo tự hành 152 mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa. Theo thông tin được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp. Pháo có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe.