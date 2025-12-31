Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025

Đình Huy
31/12/2025 09:56 GMT+7

Năm 2025, Bộ Quốc phòng đã công bố, giới thiệu nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa, qua đó khẳng định khả năng làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 1.

Đầu tiên là pháo tự hành 152 mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa. Theo thông tin được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, pháo tự hành 152 mm là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp. Pháo có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe.

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 2.

Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; 1 kíp chiến đấu 5 - 6 người; trang bị giáp chống đạn theo tiêu chuẩn; tổng khối lượng 34 tấn. Tốc độ tối đa của pháo tự hành có thể hành quân là 70 km/giờ.

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 3.

UAV (phương tiện bay không người lái) đa năng tầm xa VU-MALE do Viettel nghiên cứu, sản xuất. Đây là UAV cấp chiến lược thực hiện nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 4.
6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 5.
6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 6.

Với đặc điểm vận hành trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, UAV nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại, khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến vùng biển, hải đảo và các điều kiện khí tượng phức tạp. UAV này có chiều dài 8,5 m, chiều dài sải cánh 17 m; khối lượng cất cánh tối đa 1,5 tấn; khối lượng tải tối đa 500 kg. UAV này có thể tải được quang điện tử, radar, tác chiến điện tử, tên lửa, bom thông minh... UAV có vận tốc tối đa 200 km/giờ, trần bay 10 km, vận tốc hành trình 140 - 180 km/giờ, thời gian bay liên tục tối đa trên 24 giờ.

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 7.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 gây chú ý khi lần đầu xuất hiện tại sự kiện A80. Đây khí tài do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Xe dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m, có khoảng sáng gầm xe 400 mm, được trang bị súng máy cao xạ 12,7 mm và đại liên 7,62 mm; kíp xe gồm 3 người và chở được 9 chiến sĩ, khối lượng chiến đấu 12,7 tấn.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 8.

Vận tốc lớn nhất mà XTC-02 đạt được ở đường nhựa là 95 km/giờ, vận tốc bơi lớn nhất là 12 km/giờ, có dự trữ hành trình lên đến 800 km. Khả năng vượt vật cản của xe ở nơi có dốc đứng là 31 độ, sườn nghiêng 25 độ, vượt hào rộng 0,8 m, vượt vách đứng 0,4 m. Vỏ xe được trang bị chống đạn 7,62 x 39 mm xuyên lõi thép; kính chống đạn 7,62 x 54 mm xuyên lõi hợp kim.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 9.

Xe có hệ thống phát hiện và phòng, chống tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laze, hệ thống chữa cháy tự động, phóng đạn khói. Ngoài ra, xe có đài vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật sóng cực ngắn cùng bộ thông thoại nội bộ

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 10.

Xe dùng hợp số cơ khí, 9 số tiến, 1 số lùi. Xe có hệ thống điều khiển hỏa lực tự ổn định cân bằng, bám bắt mục tiêu, bắn trong khi hành tiến cả ban ngày và ban đêm. Phạm vi góc tầm âm 13 độ - 65 độ, phạm vi góc hướng 360 độ, bám bắt mục tiêu khi vận tốc xe nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/giờ, bắn trúng mục tiêu với vận tốc xe nhỏ hơn 20 km/giờ.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 11.

Súng bắn tỉa SBT7MK4 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo. Súng có khối lượng 4,3 kg, chiều dài 1,16 m, sử dụng cỡ đạn 7,62 mm, tầm bắn hiệu quả 460 m. Sơ tốc đầu đạn của súng là 850 m/giây, mỗi hộp đạn 10 viên.

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 12.

Loại súng này có thể kết hợp với các loại kính ngắm để tăng khả năng quan sát và hiệu quả chính xác khi bắn. Súng mới sản xuất loạt nhỏ để đưa vào huấn luyện cho các lực lượng nhỏ như đặc nhiệm của Tổng cục 2, các trường đào tạo bắn tỉa

ẢNH: TUẤN MINH

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 13.

Phiên bản hoàn chỉnh nhất của tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến xuất hiện tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tổ hợp tên lửa này là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S-125 Pechora (Liên Xô).

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 14.

S-125-VT được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, tiêu diệt có hiệu quả mục tiêu bay tầm thấp, mục tiêu kích thước nhỏ trong điều kiện nhiễu phức tạp. Tổ hợp cũng có khả năng phá hủy mục tiêu trên mặt đất và mặt nước, hoạt động chiến đấu độc lập hoặc trong đội hình cụm phòng không.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 15.

Về tính năng chiến đấu - kỹ thuật chính, S-125-VT có thể tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu, cự ly nghiêng cực đại của vùng sát thương là 30 km, giới hạn trên/dưới vùng sát thương là 20/0,02 km; xác suất tiêu diệt mục tiêu bằng 1 đạn tên lửa (máy bay tiêm kích chiến thuật) là 90%; tốc độ tối đa của mục tiêu bị tiêu diệt khi đón/bắn đuổi là 800/300 m/giây; cự ly cực đại phát hiện mục tiêu 90 km; thời gian triển khai, thu hồi S-125-VT trong vòng 20 phút.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 16.

Trong tổ hợp S-125-VT, đạn tên lửa được gắn trên bệ phóng 5P73-VT. Bệ phóng này có chức năng cố định tên lửa trên cần bệ, hướng tên lửa đến mục tiêu; cấp nguồn cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng và chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa từ xe chỉ huy; triển khai, thu hồi bệ phóng bằng chân kích thủy lực tự động hóa. Bệ phóng 5P73-VT có thể chứa tối đa 4 tên lửa, giới hạn góc phóng tên lửa ở mặt phẳng đứng từ 8,30 độ - 64,30 độ, đồng thời chuẩn bị tối đa 2 tên lửa, thời gian cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng là 30 giây.

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 17.

"Trái tim" của tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là xe điều khiển UNK-VT, giúp hệ thống phát hiện, khóa và dẫn đường tên lửa tiêu diệt mục tiêu

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 18.

Ngoài việc tham gia triển lãm, tổ hợp tên lửa S-125-VT cũng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 19.

Hình ảnh pháo tự hành PTH-01 xuất hiện lần đầu vào ngày 15.9, khi Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, pháo tự hành PTH-01 có khối lượng chiến đấu khoảng gần 16 tấn. Pháo sử dụng động cơ diesel công suất 300 mã lực. Đáng chú ý, pháo tự hành PTH-01 còn có bộ phận dẫn tiến bơi nước bằng xích, đạt vận tốc lớn nhất 60 km/giờ; khả năng cơ động ở nhiều địa hình phức tạp như leo dốc đứng, vượt hào rộng, vượt tường cao và vượt sườn nghiêng.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

6 loại vũ khí, khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu lộ diện trong năm 2025- Ảnh 20.

Về hỏa lực, pháo tự hành này được trang bị pháo cỡ nòng 122 mm cùng cơ số đạn lớn, tốc độ bắn ưu việt. Ngoài ra, PTH-01 còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học và thông gió khoang lái xe, khoang tháp pháo cùng hệ thống điều hòa 18.000 BTU.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

 

