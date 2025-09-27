Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-01 do Việt Nam sản xuất mới lộ diện

Đình Huy
27/09/2025 16:06 GMT+7

Pháo tự hành PTH-01được trang bị pháo cỡ nòng 122 mm cùng cơ số đạn lớn, tốc độ bắn ưu việt. Đặc biệt, xe có khả năng cơ động dưới nước và nhiều địa hình phức tạp.

Mới đây, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã giới thiệu một số sản phẩm vũ khí, khí tài mới do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, trong đó có pháo tự hành PTH-01 với nhiều tính năng ưu việt.

- Ảnh 1.

Hình ảnh pháo tự hành PTH-01 tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Hình ảnh pháo tự hành PTH-01 xuất hiện lần đầu vào ngày 15.9, khi Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Buổi lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm về những vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất, trong đó có pháo tự hành PTH-01.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm dàn khí tài của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, pháo tự hành PTH-01 có khối lượng chiến đấu khoảng gần 16 tấn. Pháo sử dụng động cơ diesel công suất 300 mã lực.

Đáng chú ý, pháo tự hành PTH-01 còn có bộ phận dẫn tiến bơi nước bằng xích, đạt vận tốc lớn nhất 60 km/giờ; khả năng cơ động ở nhiều địa hình phức tạp như leo dốc đứng, vượt hào rộng, vượt tường cao và vượt sườn nghiêng.

Về hỏa lực, pháo tự hành này được trang bị pháo cỡ nòng 122 mm cùng cơ số đạn lớn, tốc độ bắn ưu việt. Ngoài ra, PTH-01 còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học và thông gió khoang lái xe, khoang tháp pháo cùng hệ thống điều hòa 18.000 BTU.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11, thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tiết lộ từ năm 2020 đến nay, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất trên 90 chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra pháo tự hành PTH-01

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Trong đó, có nhiều vũ khí bộ binh và khí tài quân binh chủng quan trọng đã được sản xuất thành công như: xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo tàu, UAV trinh sát và chiến đấu, tên lửa phòng không tầm thấp, phần chiến đấu cho tên lửa đối hải tầm trung…

Một số chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, thuộc nhóm ít quốc gia làm chủ được như vũ khí chống tăng thế hệ mới; súng trung liên thế hệ mới; súng, đạn cối triệt âm khi bắn không có chớp lửa và tiếng nổ đầu nòng...

Trong lĩnh vực đóng tàu, thiếu tướng Dương Văn Yên cho biết, đã phối hợp với các lãnh đạo tổng cục triển khai công tác kỹ thuật đóng mới thành công các tàu chiến đấu, tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu ngầm đa năng, tàu vận tải đổ bộ, tàu ngầm cỡ nhỏ...

Khám phá thêm chủ đề

