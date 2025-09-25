Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 bắn đạn kép Việt Nam mới công bố có gì đặc biệt?

Đình Huy
Đình Huy
25/09/2025 16:52 GMT+7

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại khi có thêm đầu đạn mồi bẫy dùng để vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng, giúp tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại.

Hiện nay, trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, các loại súng chống tăng vẫn giữ vai trò quan trọng trong phòng thủ, đặc biệt ở cấp bộ binh. Truyền thống từ thời kháng chiến, lực lượng ta từng sử dụng nhiều loại súng chống tăng do Liên Xô viện trợ.

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 bắn đạn kép Việt Nam mới công bố có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 do Việt Nam sản xuất mới công bố tại triển lãm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến nay, nhiều đơn vị bộ binh vẫn trang bị RPG-7 cải tiến, cùng các loại đạn xuyên giáp hiện đại có khả năng tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, công sự kiên cố.

Đặc biệt, công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay đã chế tạo, sản xuất ra nhiều loại súng chống tăng hiện đại, phục vụ trong huấn luyện cũng như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Việc cải tiến, sản xuất những vũ khí này giúp bộ binh Việt Nam có khả năng cơ động, linh hoạt, đồng thời kết hợp với các loại tên lửa chống tăng hiện đại để hình thành nhiều tầng, nhiều lớp hỏa lực chống cơ giới, phù hợp với tác chiến hiện đại.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội) mới đây, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giới thiệu tổ hợp chống tăng THCT-105TM2.

- Ảnh 2.

Nòng chính và nòng phụ của tổ hợp chống tăng THCT-105TM2

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo số liệu công bố, THCT-105TM2 nặng 13,8 kg, tầm bắn thẳng (với mục tiêu cao 2 m) là 200 m, tầm bắn lớn nhất 400 m và bắn qua cỡ nòng chính 105 mm, nòng phụ 42 mm. Tổ hợp có thể bắn được các loại xe tăng có giáp phản ứng nổ dày 600 mm.

Cán bộ tại khu trưng bày chia sẻ, điểm đặc biệt của tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại khi có thêm đầu đạn mồi bẫy. Đây là đầu đạn dùng để vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng. Từ đó, giúp tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại.

Vị cán bộ giải thích, hiện nay, mỗi loại xe tăng đều có hệ thống phòng thủ chủ động. Hệ thống này giúp xe tăng phát hiện đầu đạn bắn đến trong 0,5 giây. Sau đó, xe tăng sẽ phóng ra đầu đạn đánh chặn đầu đạn tấn công.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

2 loại đạn của tổ hợp chống tăng THCT-105TM2

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 5.

Đạn mồi bẫy của tổ hợp

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, với THCT-105TM2, đầu đạn mồi bẫy sẽ phóng đến trước khiến xe tăng của đối phương kích hoạt hệ thống phòng ngự chủ động, phóng ra đầu đạn để phá hủy nó, khoảng 0,15 giây sau, đầu đạn chính mới bắn đến. 

Lúc đó, hệ thống phòng ngự chủ động của xe tăng không kịp khởi động lại lần 2 (thời gian khởi động là 0,5 giây) dẫn đến bị tiêu diệt.

Theo số liệu công bố, loại đạn chính mà THCT-105TM2 là DTC-105TM2. Đây là loại đạn 105 mm, có chiều dài 1,1 m, khối lượng 6,8 kg, có khả năng xuyên thép khi có giáp phản ứng nổ lớn hơn hoặc bằng 600 mm.

