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    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra

    Đình Huy
    Đình Huy
    Pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 do Việt Nam nghiên cứu thiết kế, chế tạo là những dòng pháo hiện đại, hỏa lực cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

    Ngày 14.10, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm pháo tự hành PTH-152 và PTH-130.

    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra- Ảnh 1.

    Pháo tự hành PTH-130

    ẢNH: HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

    Theo thông tin từ Học viện Kỹ thuật quân sự, pháo tự hành PTH-130 là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng do đơn vị này chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo. 

    Đây là hệ thống pháo tự hành bánh lốp nòng dài cỡ nòng 130 mm, có uy lực mạnh, tầm bắn xa, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, cho phép triển khai bắn nhanh, chính xác và cơ động linh hoạt. 

    PTH-130 có khả năng tương thích cao với các hệ thống tự động hóa chỉ huy pháo binh, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

    PTH-130 lần đầu xuất hiện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 29.9 - 2.10.2025, lần thứ hai tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 ngày 2.7.2026.

    Việc phát triển thành công pháo tự hành PTH-130 thể hiện khả năng sáng tạo và nghiên cứu của các nhà khoa học, khẳng định sự quyết tâm của quốc phòng Việt Nam trong việc tự chủ, tự sản xuất và hiện đại hóa vũ khí, trang bị.

    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra- Ảnh 2.
    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra- Ảnh 3.
    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra- Ảnh 4.
    Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 vừa được Bộ Quốc phòng kiểm tra- Ảnh 5.

    Một số hạng mục khác của pháo tự hành PTH-130

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Trong khi đó, pháo tự hành PTH-152 là sản phẩm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa. Theo thông tin đã được công bố, đây là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp.

    PTH-152 có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe.

    Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; 1 kíp chiến đấu 5 - 6 người; trang bị giáp chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569; tổng khối lượng 34 tấn. Tốc độ tối đa của pháo tự hành có thể hành quân là 70 km/giờ.

    Trong ngày 14.10, sau khi kiểm tra kết quả chế tạo của 2 loại pháo tự hành trên, thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tiến hành đánh giá, nghiệm thu các cấp trước khi bàn giao cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác định định mức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với các loạt pháo tự hành mới đưa vào trang bị.

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    Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 trước khi thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và đưa vào biên chế cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

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