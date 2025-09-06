Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Điểm đặc biệt của xe tăng T-54B dẫn đầu khối khí tài diễu binh A80

Đình Huy
Đình Huy
06/09/2025 17:37 GMT+7

Là phiên bản cải tiến, nâng cấp từ dòng xe tăng T54/T55, xe tăng T-54B được trang bị pháo 100 mm, cùng hệ thống súng máy có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, cùng nhiều tính năng thông minh.

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, dẫn đầu đội hình khối xe khí tài là chiếc xe tăng T-54B cải tiến. Theo lời thuyết minh, đây là "pháo đài thép", được trang bị pháo 100 mm, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Điểm đặc biệt của xe tăng T-54B dẫn đầu khối khí tài diễu binh A80 - Ảnh 1.

Xe tăng T-54B dẫn đầu đội hình khối xe khí tài tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, phiên bản T-54B cải tiến được Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật nâng cấp, hiện đại hóa, trang bị nhiều tính năng thông minh vượt trội, có sức đột kích cao, với sức mạnh tiến công trên chiến trường.

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên nhiều chiến công.

- Ảnh 1.

Xe tăng T-54B của Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiện tại, phiên bản xe tăng T-54B cải tiến được Bộ Quốc phòng trưng bày và giới thiệu đến công chúng tại Triển lãm thành tựu đất nước (xã Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin được công bố, xe tăng T-54B là phiên bản cải tiến từ dòng xe tăng T54/T55, xe có trọng lượng chiến đấu 36,3 tấn, kíp xe gồm 4 người (trưởng xe, pháo thủ, lái xe, nạp đạn). Xe dài 9 m; rộng 3,27 m; cao 2,75 m.

Ở phiên bản cải tiến, động cơ của xe được nâng cấp giúp hiệu suất hoạt động của xe mạnh hơn, vận tốc nhanh hơn so với T-54 nguyên bản. Vận tốc tối đa của xe có thể đạt 50 km/giờ; tầm hoạt động 550 km với đường nhựa; 520 km với đường đất.

Nhờ cải tiến động cơ, T-54B có thể vượt nhiều loại địa hình và vật cản khác nhau như dốc 30 độ, đi dốc nghiêng 25 độ, vượt hào, lội ngầm nước và vượt vách đứng… 

Về hệ thống hỏa lực, T-54B được trang bị pháo chính 100 mm, nạp đạn bằng tay, có thể mang theo 38 quả đạn. Tốc độ bắn của pháo chính 7 phát/phút. Các loại đạn dành cho T-54B cải tiến gồm đạn xuyên vượt tốc; đạn xuyên; đạn nổ phá.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Chiếc xe tăng T-54B tại triển lãm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài pháo chính, xe tăng còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không 12,7 mm. 

Một trong những cải tiến quan trọng trên T-54B là hệ thống ngắm bắn và hệ thống điều khiển hỏa lực thông qua quang ảnh nhiệt, đo xa bằng laser và hệ thống tính toán đường đạn thông qua hệ thống cảm biến thời tiết.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống vũ khí, T-54B còn được nâng cấp đáng kể hệ thống phòng vệ thông qua việc tích hợp giáp phản ứng nổ ATV-54 xung quanh thân xe cũng như tháp pháo. Trong đó, hệ thống pháo của xe được tăng cường hệ thống giáp hộp phía trước và giáp lồng phía sau giúp bảo vệ xe tăng trước các loại vũ khí chống tăng thông thường. 

Kết hợp với lớp giáp tăng cường bên ngoài, bên trong xe được trang bị hệ thống chữa cháy tự động dựa trên cảm biến nhiệt độ; hệ thống chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và ống phóng lựu đạn khói. 

So với các mẫu T-54 chưa cải tiến, T-54B được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại hơn do Việt Nam tự chế tạo tạo như máy thu phát vô tuyến RF-2050 có tầm hoạt động 25 km có khả năng chống nhiễu cao.

