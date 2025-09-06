Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả

Đình Huy - Nguyễn Trường
06/09/2025 15:16 GMT+7

Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến ra đời vào năm 2019, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc chống tác chiến điện tử và tiêu diệt các loại UAV, mục tiêu tầm gần hiệu quả.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 cải tiến được đặt tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước (xã Đông Anh, Hà Nội).

Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 1.

Hình ảnh tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 cải tiến

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Chia sẻ với Thanh Niên, cán bộ hướng dẫn tại khu trưng bày cho biết, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước, được trang bị trong lực lượng quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam.

Với ưu điểm hỏa lực mạnh, tập trung, tính cơ động cao, là lá chắn phòng không tin cậy cho đội hình hành quân mặt đất, tổ hợp này vẫn đang được nhiều nước sử dụng.  

Hiện nay, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU23-4 được Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, cải tiến từ hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử.

Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 2.
Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 3.
Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 4.
Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 5.
Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 6.

Hệ thống khí tài quang điện tử do Việt Nam cải tiến

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử do Việt Nam nghiên cứu cải tiến gồm các thành phần: đài quan sát quang điện tử, khối máy tính trung tâm, khối điều khiển và ổn định đài quan sát và tháp pháo, hệ thống giao diện kíp xe được chế tạo bằng công nghệ điện tử hiện đại, kỹ thuật số cho chỉ tiêu chiến kỹ thuật tương đương, một số chỉ tiêu cao hơn so với tổ hợp ZSU23-4 nguyên bản, các chế độ chiến đấu của xe giữ nguyên tương tự như với khí tài radar nguyên bản.

Sau cải tiến, thông số về chiến - kỹ thuật của pháo phòng không tự hành ZSU23-4 như sau: cự ly phát hiện mục tiêu ban ngày và ban đêm (trong điều kiện không vật cản, thời tiết tốt) là 20 km đối với máy bay dân sự, 15 km đối với máy bay quân sự; cự ly bám mục tiêu tự động ban ngày và ban đêm 18 km đối với máy bay dân sự, 12 km đối với máy bay quân sự.

ZSU23-4 chở kíp chiến đấu 4 người, có thể đứng tại chỗ bắn; dừng ngắn bắn; bắn trong khi hành tiến với tốc độ 15 km/giờ trên đường đất, 20 km/giờ tại đường nhựa và trên vết xe tăng. 

Pháo có 4 nòng, cự ly tiêu diệt mục tiêu trên không từ 200 - 2.500 m; độ cao mục tiêu khoảng 50 - 1.500 m; tốc độ mục tiêu trên không nhỏ hơn hoặc bằng 450 m/giây; cự ly tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, mặt nước tối đa 2.000 m.

Hình ảnh pháo phòng không tự hành ZSU23-4 do Việt Nam cải tiến, chống UAV hiệu quả- Ảnh 7.

Người dân chụp ảnh và tham quan tổ hợp

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Tổ hợp này có thể di chuyển 50 km/giờ trên đường nhựa, 30 km/giờ trên đường đất. Thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu 5 phút khi sử dụng camera ánh sáng ngày, 8 phút khi sử dụng camera ảnh nhiệt.

ZSU23-4 với hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử có thể đưa vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Tổ hợp cải tiến có giao diện sử dụng tiếng Việt, các núm nút đơn giản hơn so với tổ hợp ZSU23-4 nguyên bản nên việc huấn luyện cho kíp chiến đấu nắm bắt thao tác sử dụng rất nhanh chóng.

Đáng chú ý, tổ hợp ZSU23-4 còn được trang bị thêm 4 quả tên lửa để nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu, tầm bắn tên lửa khoảng 5,5 km. Việc sử dụng khí tài quang điện tử cũng sẽ giúp xe chống được tác chiến điện tử, chống nhiễu của đối phương và tiêu diệt các loại UAV, mục tiêu tầm gần hiệu quả.

