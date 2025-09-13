Điểm đặc biệt trang phục lính bắn tỉa, K23 được Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao

Theo đó, Z176 không chỉ trưng bày những sản phẩm quen thuộc như lưới ngụy trang, balo đặc nhiệm, mà còn gây bất ngờ lớn với màn trình diễn ngoài trời đầy ấn tượng. Tâm điểm là màn "tàng hình" của người lính trước mắt công chúng.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày của Nhà máy Z176 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong chiều 13.9, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã kiểm tra gian trưng bày của Nhà máy Z176.

Tại đây, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những sản phẩm do nhà máy nghiên cứu, thiết kế và sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu trong quân đội. Đại tướng đặc biệt chú ý đến những bộ trang phục của lính bắn tỉa và áo trang bị K23. Cạnh đó, đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị thêm một số phụ kiện đi kèm cho các bộ quân phục để đảm bảo tính linh hoạt và cơ động.

Trang phục giúp người lính "tàng hình"

Theo thuyết minh của cán bộ tại khu trưng bày, bộ trang phục lính bắn tỉa được thiết kế dựa trên nguyên lý phá vỡ đường viền và hòa lẫn vào môi trường.

Nó không chỉ là một lớp vải, mà là một hệ thống đa tầng đầy tinh xảo, bao gồm: lưới nền (lớp lưới nhẹ, thoáng khí làm khung chính cho toàn bộ trang phục, lớp lưới này giúp cố định các vật liệu ngụy trang, đồng thời phân tán trọng lượng, cho phép người lính dễ dàng nằm trong phạm vi hẹp suốt thời gian dài); hàng ngàn dải vải kỹ thuật được phối màu phù hợp với môi trường tác chiến (trên các địa hình rừng, đồi núi, biển đảo...).

Trang phục lính bắn tỉa và trang phục phát xạ thấp được người lính biểu diễn ẢNH: ĐÌNH HUY

Các dải vải kỹ thuật được đính chặt vào lớp lưới nền, có tác dụng giúp bộ đội bắn tỉa ẩn mình trước các thiết bị trinh sát ngày đêm.

Khi mặc bộ trang phục này, người lính không chỉ đơn thuần là "núp", mà là "biến mất". Họ trở thành một phần của bãi cỏ, một bụi cây bất động, hoàn toàn vô hình trước “tầm mắt” của đối phương, cho phép thực hiện nhiệm vụ quan sát và bám sát mục tiêu một cách bí mật nhất.

Trong khi đó, bộ trang phục phát xạ thấp được xem là nghệ thuật tàng hình trước công nghệ. Với sự phát triển của các thiết bị trinh sát ngày đêm tiên tiến như camera ảnh nhiệt, kính ngắm đêm, việc ngụy trang bằng mắt thường sẽ không còn tác dụng. Bức xạ nhiệt phát ra từ cơ thể người là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.

Người dân theo dõi người lính ngụy trang bằng trang phục ẢNH: ĐÌNH HUY

Với các cảm biến nhiệt, sự chênh lệch nhiệt độ dù rất nhỏ đã tạo được các biến dạng màu sắc. Mặt khác, đối với lực lượng chống khủng bố hoặc trinh sát đặc nhiệm, ngoài việc ngụy trang, họ còn phải tác nghiệp nghiệp vụ như di chuyển linh hoạt nhanh hoặc leo trèo chiến đấu.

Trước thách thức này, bộ trang phục phát xạ thấp ra đời, là một bước tiến vượt bậc của ngành công nghệ ngụy trang. Trang phục này hoạt động dựa trên nguyên lý giảm hệ số phát xạ của quân phục, qua đó làm giảm năng lượng bức xạ nhiệt của bộ đội. Các vật liệu đặc biệt được tích hợp vào vải như khả năng phát xạ thấp và lớp phủ hồng ngoại.

Cán bộ thuyết minh giới thiệu với đại tướng Phan Văn Giang về trang phục giúp người lính "tàng hình"

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhờ những công nghệ này, bộ trang phục phát xạ thấp giúp người lính trở nên vô hình trước mắt thường và “đôi mắt" của công nghệ, đảm bảo họ có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường tác chiến khác nhau.

Áo trang bị K23 - bước đột phá của Nhà máy Z176

Theo cán bộ thuyết minh, trong bối cảnh vũ khí, khí tài ngày càng hiện đại, người lính phải mang trên mình nhiều vật tư, khí tài quân sự như: xẻng, bình tông, hộp tiếp đạn, lựu đạn, dao găm, giáp chống đạn… Khối lượng đó không chỉ nặng nề mà còn cồng kềnh, giảm đi sự cơ động, linh hoạt - những yếu tố sống còn của một người lính bộ binh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra áo trang bị K23 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã giao Nhà máy Z176 nhiệm vụ thay đổi cơ bản khả năng mang đeo của bộ đội, trước mắt là cho bộ đội được trang bị súng STV-380 có lắp đồng bộ súng phóng lựu, SPL-40.

Mục tiêu không chỉ tạo ra một chiếc áo, mà là một hệ thống tích hợp, một "cơ thể thứ hai" cho người lính, giúp họ nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các kỹ sư Z176 đã bắt tay vào thực hiện sứ mệnh. Họ nghiên cứu các mẫu áo của quân đội các nước, ứng dụng công nghệ thiết kế 3D chuyên dụng và vật liệu tiên tiến nhất.

Từng chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ: vị trí đặt băng đạn STV, đạn SPL-40, lựu đạn, dao găm, máy thông tin, cho đến túi đựng bình tông, mặt nạ phòng độc, áo mưa. Chiếc áo được thiết kế để phân tán trọng lượng một cách khoa học, ôm sát cơ thể, đảm bảo sự linh hoạt tối đa.

"Khi bản mẫu đầu tiên ra đời, nó đã phải trải qua những thử nghiệm khắc nghiệt nhất, từ các đơn vị huấn luyện thực tế cho đến những phòng thí nghiệm chuyên sâu.

Áo K23 đã vượt qua những bài kiểm tra độ bền sương muối, lão hóa UV và đặc biệt là bài kiểm tra trên máy giật test mô phỏng 10.000 lần hành quân với tải trọng 20 kg", vị cán bộ nói và cho biết, ngoài chức năng trên, áo K23 còn có thể lắp 4 giáp chống đạn (2 giáp cứng, 2 giáp mềm) và nhiều khí tài liên quan khác.

Cũng theo vị cán bộ, áo K23 được Bộ Quốc phòng nghiệm thu vào tháng 11.2023.