Điểm danh 25 dự án 'khó nhằn' ở TP.HCM được gỡ vướng mặt bằng

Theo đó, UBND TP.HCM cho phép áp dụng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước đó của từng dự án để tiếp tục lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại của từng dự án.

TP.HCM cho phép "chạy tiếp" phần thủ tục GPMD trên khung pháp lý cũ đối với phần còn lại đang vướng tại một số dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Như vậy, thay vì phải dừng lại để làm lại thủ tục, cập nhật khung giá mới hay tính toán lại toàn bộ phương án theo luật mới, các cơ quan chức năng được phép "chạy tiếp" trên khung pháp lý cũ. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định và phê duyệt cho phần đất còn lại.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, xác định từng dự án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 13 điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 và khoản 2 điều 19 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP trước khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP.HCM yêu cầu việc áp dụng quy định pháp luật theo quyết định trên không làm thay đổi phạm vi thu hồi đất, đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định; chỉ áp dụng đối với việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại của dự án.

Cơ chế này chỉ áp dụng cho phần diện tích còn lại của 25 dự án nằm trong danh mục được duyệt, bao gồm các dự án giao thông và lưới điện quy mô lớn như dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa); dự án đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III tại Tân Uyên...

Đây đều là những dự án có phần lớn mặt bằng đã được bàn giao từ trước và đang được triển khai đạt tỷ lệ 70 - 90%. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng "kẹt" kéo dài do nhiều nguyên nhân như không chốt được giá bồi thường; vướng mắc nguồn gốc đất; tâm lý người dân "so kè" khi đổi sang khung pháp lý mới mà giá cao hơn...

Dưới đây là danh sách cụ thể 25 dự án theo danh mục công bố của UBND TP.HCM: