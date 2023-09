Điểm danh 5 trò chơi lớn sắp phát hành trong tháng 9

Theo BGR, mùa thu năm nay được xem là một trong những đợt phát hành trò chơi bận rộn nhất trong nhiều năm qua. Gần như mọi thương hiệu trò chơi lớn đều có lịch trình phát hành trong 4 tháng cuối năm, hãy cùng điểm qua những cái tên nổi bật nhất đang chuẩn bị được phát hành.

Một cảnh chiến đấu trong Starfield XBOX

Starfield

Starfield là trò chơi hành động nhập vai thế giới mở (hoặc vũ trụ mở) mới nhất của Bethesda và là IP mới đầu tiên của studio sau hơn một thập kỷ. Tựa game được mong đợi này sẽ mang đến hơn 1.000 hành tinh để người chơi khám phá, vô số cuộc phiêu lưu để bắt đầu, hệ thống đóng tàu vũ trụ và xây dựng cơ quan đồn trú đa dạng và các kỹ năng và vũ khí vô cùng phong phú để thu thập.

Ngày phát hành: 6.9.2023

Nền tảng: Xbox Series X/S, PC

NBA 2K24

NBA 2K24 là phần mới nhất trong loạt trò chơi bóng rổ dài tập và trò chơi mới có nội dung hoàn toàn nói về cầu thủ Kobe Bryant.

Một tính năng nổi bật trong trò chơi sắp tới là Mamba Moments, cho phép người chơi tái hiện một số màn trình diễn mãn nhãn nhất của Kobe. Ngoài ra, các tính năng như MyPLAYER, MyCAREER và MyTEAM đều quay trở lại, cùng với những cải tiến về lối chơi và hình ảnh trong phần NBA 2K của năm nay.

Ngày phát hành: 8.9.2023

Nền tảng: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

The Crew Motorfest

Sau khi biến toàn bộ nước Mỹ thành một thế giới trò chơi trong các phần The Crew và The Crew 2, Ubisoft đang thu nhỏ phạm vi hoạt động cho tựa game mới nhất The Crew Motorfest trên đảo O'ahu ở Hawaii.

Người chơi sẽ có thể tham gia vào một lễ hội dành cho những người đam mê xe hơi, với nhiệm vụ sưu tập xe mới và đắm mình vào những cuộc đua trong các thành phố, rừng và núi.

Ngày phát hành: 14.9.2023

Nền tảng: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Mortal Kombat 1

Hơn 20 năm sau khi loạt game đối kháng ra mắt, Mortal Kombat sắp được khởi động lại lần thứ hai trong thế kỷ 21. Mortal Kombat 1 sẽ có chế độ câu chuyện khi Liu Kang tạo ra một vũ trụ mới, nhưng mối đe dọa nguy hiểm từ quá khứ buộc anh phải tập hợp một đội ngũ chiến binh để đối đầu với nó.

Ngoài đội hình chính gồm hơn 20 đấu sĩ mạnh mẽ, cũng sẽ có một số tay đấm Kameo có thể tham gia để hỗ trợ người chơi trong các trận chiến.

Ngày phát hành: 6.9.2023

Nền tảng: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Poster game Mortal Kombat 1 BGR

Payday 3

Payday 2 từng là một trong những game bắn súng co-op nổi tiếng nhất trong nhiều năm và giờ đây, một thập kỷ sau khi ra mắt, nhà phát triển Starbreeze Studios cuối cùng cũng phát hành phần tiếp theo của trò chơi.

Payday 3 sẽ chứng kiến băng đảng Payday tiến đến thành phố New York để tiếp tục những phi vụ trộm cướp mới. Khi người chơi cuỗm được các vật phẩm như tiền mặt và trang sức, họ sẽ có quyền truy cập vào vũ khí, kỹ năng và vật phẩm mới.