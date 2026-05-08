Du lịch Tin tức - Sự kiện

Điểm đến nào ở Việt Nam trở thành 'á hậu' hấp dẫn nhất châu Á hè này?

Hà Mai
08/05/2026 11:24 GMT+7

Thủ phủ du lịch miền Trung của Việt Nam xếp vị trí thứ hai trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mùa hè này.

Theo Lonely Planet, tại lục địa lớn nhất thế giới này, mùa hè có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi một số nơi thuận lợi để tận hưởng những bãi biển đầy nắng, thì nhiều điểm đến khác lại chịu ảnh hưởng của độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. 

Biển Mỹ Khê nổi bật với làn nước xanh màu ngọc bích và những bãi cát trắng mịn trải dài

Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Đông Nam Á là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè với nhiều điểm đến được xem là "thiên đường nhiệt đới" hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè này Lonely Planet vừa công bố, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam được ca ngợi là điểm đến nổi bật, lý tưởng cho những ai yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời. 

Đến với thành phố biển, du khách có thể thỏa sức vui chơi trên những bãi biển tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Non Nước, hay khám phá công trình kiến trúc ấn tượng như Cầu Rồng. Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đà Nẵng còn mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa Chăm, được trưng bày và giới thiệu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Đáng chú ý, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất ở Đông Nam Á nhờ hệ thống tiện ích hiện đại với chi phí phải chăng. Du khách quốc tế có thể thoải mái chi tiêu, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi ngay cả trong mùa du lịch cao điểm.

Đặc biệt, từ thành phố này, du khách chỉ mất khoảng một giờ di chuyển để đến với Hội An - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, giúp du khách kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng biển với khám phá chiều sâu văn hóa - di sản trong cùng một hành trình. 

Hội An nổi bật với những giá trị di sản lưu giữ qua những công trình kiến trúc cổ kính

Phố cổ Hội An nổi bật với những giá trị di sản lưu giữ qua những công trình kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn thời gian. Không gian nơi đây vẫn bảo tồn được nếp sống truyền thống với những con phố nhỏ, cửa tiệm thủ công, cùng nhịp sống chậm rãi, đem lại cho du khách cảm giác yên bình, hoài niệm.

Theo gợi ý của Lonely Planet, mùa hè tại Việt Nam cũng là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món giải nhiệt đặc trưng như chè hay cà phê sữa đá - những hương vị góp phần tạo nên trải nghiệm du lịch mới mẻ, thú vị và độc đáo.

Bên cạnh Đà Nẵng, những điểm đến khác được Lonely Planet đề xuất bao gồm: Busan (Hàn Quốc); Singapore; Shimla (Ấn Độ); Bali (Indonesia); Almaty (Kazakhstan); Sendai (Nhật Bản); Thành Đô (Trung Quốc); dãy núi Altai (Mông Cổ).

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào top 9 'đáng trải nghiệm nhất hành tinh'

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào top 9 ‘đáng trải nghiệm nhất hành tinh’

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh năm 2026, trong đó Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đại diện nổi bật của châu Á.

