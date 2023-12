Điểm mặt các hoạt chất điều trị tăng sắc tố (không Hydroquinone)

Hydroquinone (HQ) là gì? Tại sao không dùng lâu được?

Hydroquinone (hay gọi tắt là quinone) là hợp chất hữu cơ mang lại hiệu quả cao trong việc làm sáng da và điều trị tình trạng tăng sắc tố trên da.

Nếu bạn đang cần giải quyết các vấn đề dưới đây, rất có thể hydroquinone là một lựa chọn nên thử:

Da bị thâm do mụn để lại

Các đốm sậm màu

Tàn nhang trên da

Nám da, sạm da

Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, Hydroquinone có thể khiến tình trạng sạm da, tăng sắc tố trở nên nghiêm trọng và kéo dài hơn. Một số lý do phổ biến làm tình trạng sạm da vì dùng hydroquinone kéo dài như sau:

Không sử dụng kem chống nắng: Hydroquinone hoạt động bằng cách giảm lượng sắc tố melanin. Điều này dẫn đến làn da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, việc da không được bảo vệ bằng kem chống nắng có chỉ số SPF thích hợp hoàn toàn có thể khiến da bị sạm đen;

Lạm dụng Hydroquinone trong thời gian dài: Thời gian điều trị cũng được xem là yếu tố quan trọng. Hydroquinone hoạt động làm sáng da hiệu quả nhất khi được sử dụng theo chu kỳ, trong khoảng từ 4-8 tuần mỗi chu kỳ để tế bào da có cơ hội phục hồi và điều chỉnh, hạn chế tình trạng đề kháng lại các đặc tính điều trị của Hydroquinone;

Sử dụng sản phẩm chứa hydroquinone chất lượng kém: Hợp chất này hoạt động tốt nhất khi được bào chế với công thức tốt, kết hợp các thành phần hỗ trợ điều trị sắc tố khác và thành phần làm dịu da, giảm kích ứng.

Các hoạt chất điều trị tăng sắc tố thay thế được Hydroquinone

+ Arbutin

Arbutin hoạt động thông qua quá trình giải phóng kiểm soát, gây ức chế quá trình ô xy hóa của L-tyrosine dưới tác động của men Tyrosinase và ngăn chặn hoạt động liên kết của Tyrosinase. Arbutin giúp ức chế các enzyme sản xuất melanin trong tế bào da, đem lại hiệu quả làm sáng da mà không gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

+ Azelaic Acid

Sở hữu đặc tính giúp điều trị tình trạng tăng sắc tố do viêm da gây nên, Azelaic Acid còn có công dụng giúp làm sáng vùng da bị sạm bởi ảnh hưởng của những sắc tố melanin hình thành trên da. Việc sử dụng Azelaic Acid để làm sáng da ở những vị trí bị loang lổ hoặc đốm nâu sẽ mang lại hiệu quả hơn mong đợi.

Acid Azelaic thúc đẩy thay đổi tế bào, cải thiện tình trạng sẹo trên da

+ Kojic Acid

Kojic Acid có khả năng ức chế enzyme tyrosinase - loại enzym tham gia vào quá trình sản xuất hắc sắc tố melanin. Do đó, Kojic Acid rất được ưa chuộng trong các sản phẩm làm đẹp để xóa mờ thâm nám, sạm da. Giúp làn da trở nên tươi sáng, đều màu hơn.

+ Tranexamic Acid

Tranexamic Acid có khả năng tương tác đặc biệt với một loại enzyme trong da được gọi là plasmin và tiền chất của nó, plasminogen. Việc sử dụng Tranexamic Acid cho da lúc này sẽ cho phép các lớp bề mặt của da lấy lại màu sắc tự nhiên và trông đều màu hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cần đòi hỏi sự kiên nhẫn, có thể mất đến 8-12 tuần sử dụng Tranexamic Acid trị nám da hàng ngày cho đến khi nhận ra kết quả đáng kể.

+ Retinoids

Retinoids tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát và ức chế tăng sinh của melanocytes. Hơn nữa, thành phần này còn hỗ trợ cải thiện sắc tố và làm đều màu trả lại làn da nét tươi trẻ rạng rỡ. Thời gian để thấy hiệu quả tốt nhất mà retinoids mang lại cho làn da từ 6 - 8 tuần hoặc lâu hơn. Nếu có thể, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để đảm bảo an toàn khi sử dụng trên da.

Xoá tan nỗi lo nám da với các sản phẩm điều trị sắc tố có thể sử dụng tại nhà

1/ Rejuvaskin Retinoid Face Serum chống lão hóa, phục hồi vẻ tươi sáng cho làn da

Được giới thiệu trong bộ sản phẩm Rejuvaskin Dermacosmetics, Face Serum Retinoid Rejuvaskin sở hữu thành phần phức hợp độc quyền Tri-RetinX™ Complex với 3 loại Retinol (HPR, Bakuchiol, VitAphira Sea Fennel) mang đến hiệu quả giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa, bảo vệ và xoa dịu làn da bị tổn thương bởi ánh nắng, bụi bẩn, nấm,... Không chỉ vậy, Retinol trong sản phẩm đã được nghiên cứu có khả năng giảm nám do tác động từ ánh nắng mặt trời và bảo vệ DNA tế bào khỏi tác nhân môi trường. Ngoài những công dụng nổi bật trên, Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa thành phần Hyaluronic Acid để duy trì độ ẩm tự nhiên của da, từ đó ngăn ngừa được các dấu hiệu lão hóa và đảm bảo các chức năng của hàng rào bảo vệ da.

Tinh chất được hấp thụ ngay lập tức khi thoa một lớp mỏng nhẹ

2/ Serum Làm Mờ Thâm Nám VI Derm Dark Spot Lifting Serum

VI Derm Dark Spot Lifting Serum sở hữu công thức kết hợp mạnh mẽ bộ 3 hợp chất Tranexamic Acid, A xít Kojic và Lactic Acid tạo nên phức hợp độc quyền TRI-ER8ASE™ giúp kiểm soát và loại bỏ các sắc tố hiện có, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Serum Làm Mờ Thâm Nám VIDerm Dark Spot Lifting Serum

Sản phẩm có sự kết hợp giữa hai loại AHA là Lactic Acid và Kojic Acid mang lại hiệu quả điều trị thâm nám tuyệt vời. Hai loại AHA này hoạt động mạnh ở bề mặt da, bóc tách dần các lớp da sậm màu, từ đó làm nhạt màu thâm nám và cho làn da sáng tự nhiên.

3/ Tinh Chất Dưỡng Trắng Da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Tinh chất dưỡng trắng da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 thành phần làm sáng da bậc nhất với nồng độ 10% Vitamin C+ Arbutin, giúp tác động trực tiếp ở cấp độ tế bào, mang lại sự khác biệt cho làn da sau 24 giờ khi sử dụng. Ngoài ra còn có sự kết hợp với hoạt chất chống ô xy hóa mạnh mẽ từ quả mâm xôi Cloud Berry giúp ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường bao gồm tia cực tím và các gốc tự do, cộng hưởng sự hoạt động với Vitamin C nhằm cải thiện sắc tố da một cách toàn diện từ sâu bên trong.

Sản phẩm phù hợp cho các bạn muốn dưỡng trắng lâu dài, và muốn tập trung giảm thâm

