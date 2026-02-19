Điểm mặt những con ngựa 'biểu tượng' xuyên suốt lịch sử

Trong hàng thiên niên kỷ, ngựa là con vật không thể tách rời với lịch sử loài người. Trong đó, có những cá thể ngựa vượt trội, hay gắn liền với những tên tuổi hay sự kiện nổi bật trong nhiều lĩnh vực từ quân sự đến văn hóa đại chúng.

Nhân dịp năm Bính Ngọ, hãy nhìn lại 5 con ngựa mang tính biểu tượng với những giai thoại lịch sử.

Bucephalus: Chiến mã của Alexander Đại đế

Bucephalus là biểu tượng kinh điển cho hình tượng chiến mã, khi đồng hành cùng Alexander Đại đế, vua của đế chế Macedonia cổ đại và là một trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất lịch sử. Theo các ghi chép, Bucephalus là một con ngựa đen lớn, hung dữ và không ai có thể thuần phục, theo Treehugger.

Bước ngoặt xảy ra khi Alexander (lúc còn trẻ) tiến lại gần, xoay đầu nó về phía mặt trời để nó không còn sợ hãi chính chiếc bóng của mình. Chứng kiến cảnh con trai phi ngựa vào đấu trường, Vua cha Philip II đã phải thốt lên rằng Alexander đã được định sẵn sẽ làm nên những điều vĩ đại.

Bức tượng khắc họa hình ảnh Alexander Đại đế cố thuần hóa chú ngựa Bucephalus, được đặt trước tòa thị chính Edinburgh, Scotland ẢNH: EDINBURGH EXPERTS

Vó ngựa của Bucephalus đã cùng Alexander chinh chiến, mở rộng lãnh thổ của đế chế Macedonia từ Hy Lạp đến Ấn Độ ngày nay. Sự gắn kết giữa họ sâu sắc đến mức khi Bucephalus bị bắt cóc trong một chuyến viễn chinh, Alexander đã đe dọa sẽ san phẳng cả vùng đất nếu không được trả lại ngựa.

Sau khi Bucephalus qua đời vì tuổi già sau trận Hydaspes (năm 326 TCN), Alexander đã thành lập thành phố Bucephala để vinh danh người bạn đường trung thành này.

Trigger: "Siêu sao" thông minh nhất màn bạc

Ban đầu có tên là "Golden Cloud", chú ngựa thuộc giống Palomino này đã lọt vào mắt xanh của tài tử Roy Rogers cho bộ phim “Under Western Stars”, ra mắt năm 1938. Cố diễn viên người Mỹ ấn tượng với chú ngựa đến mức quyết định mua đứt nó với giá 2.500 USD để cùng đồng hành trong sự nghiệp điện ảnh.

Được mệnh danh là "chú ngựa thông minh nhất màn ảnh", Trigger sở hữu kỹ năng điêu luyện với hơn 100 trò xiếc và có thể đi bộ bằng hai chân sau trong 15 m. Với vẻ ngoài lộng lẫy và tính cách điềm tĩnh, Trigger đã góp mặt trong 88 bộ phim và 100 tập phim truyền hình. Sau khi qua đời ở tuổi 30, Trigger được nhồi bông và trưng bày tại bảo tàng, cho đến khi được bán đấu giá cho một đài truyền hình với mức giá hơn 260.000 USD.

Red Rum: Nghị lực trên trường đua Anh quốc

Trong lịch sử đua ngựa nước Anh, Red Rum được xem như một huyền thoại sống. Dù mắc bệnh viêm móng (một căn bệnh nan y ở ngựa), Red Rum vẫn vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng vang dội tại giải Grand National năm 1973 với màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những m cuối cùng.

Ngựa Red Rum và nài ngựa Tommy Stack vào năm 1977 ẢNH: LANCASHIRE POST

Đỉnh cao sự nghiệp của Red Rum là kỷ lục 3 lần vô địch Grand National (các năm 1973, 1974, 1977) — một thành tích vô tiền khoáng hậu. Sự nổi tiếng của nó lan rộng khắp xứ sở sương mù. Red Rum xuất hiện trên đồ chơi, đồ gia dụng và thậm chí là “khách mời” trên các chương trình trò chuyện truyền hình. Khi qua đời vào năm 1995, cái chết của Red Rum đã trở thành tin tiêu điểm trên trang nhất của các tờ báo lớn tại Anh.

Copenhagen: "Hộ vệ" của Công tước Wellington

"Có thể có nhiều con ngựa nhanh hơn, đẹp hơn, nhưng về sức bền và sự kiên định, tôi chưa thấy đối thủ nào của nó," đó là lời ca ngợi dành cho chú ngựa Copenhagen đến từ Công tước Wellington - cố Thủ tướng Anh và là chỉ huy nổi tiếng của quân liên minh trong cuộc chiến chống lại quân đội Pháp của Napoleon Bonaparte.

Là dòng máu lai giữa ngựa thuần chủng và ngựa Ả Rập, ngựa Copenhagen đã đồng hành cùng Wellington trong suốt các chiến dịch chống lại quân của Napoleon vào đầu thế kỷ 19.

Tranh khắc họa Công tước Wellington cưỡi chú ngựa Copenhagen dẫn dắt quân đội Anh trong trận Waterloo năm 1815 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WAR HORSE MEMORIAL

Tại trận Waterloo năm 1815, Copenhagen đã cõng chủ nhân trên lưng suốt 17 giờ liên tục. Không chỉ là một chiến mã bền bỉ, nó còn nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ. Khi qua đời năm 1836, Copenhagen được an táng với đầy đủ nghi thức quân đội.

Các ghi chép đề cập Công tước Wellington suýt “bỏ mạng” vì chú ngựa của mình sau trận Waterloo, điều mà đội quân của Napoleon không thể làm được. Sau trận chiến, khi ông Wellington vỗ nhẹ vào thân của Copenhagen như tỏ lòng biết ơn, chú ngựa vốn mang bản tính hiếu chiến đã tung ra cú đá hiểm, mà chỉ phản xạ nhanh chóng của ông Wellington mới giúp ông tránh được.

Marengo: Vó ngựa của Napoleon Bonaparte

Bên kia chiến tuyến với Công tước Wellington và chú ngựa Copenhagen trong trận Waterloo là Marengo, chiến mã của Napoleon Bonaparte, Hoàng đế Pháp vào đầu thế kỷ 19.

Không có nhiều ghi chép về Marengo trong các tài liệu. Đây là giống ngựa Ả Rập, và là một trong 2 con ngựa thường xuất hiện trong các bức tranh vẽ Napoleon Bonaparte. Sau trận Waterloo, Marengo bị bắt và đưa về Anh để trưng bày. Nó qua đời vào năm 1831 ở tuổi 38 và hài cốt của Marengo được bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở London (Anh) đến ngày nay.

Chú ngựa Marengo được cho là xuất hiện trong bức tranh miêu tả hình ảnh Hoàng đế Napoleon Bonaparte vượt dãy Alps ẢNH: BẢO TÀNG LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT VIENNA

Secretariat: Cỗ máy tốc độ của nước Mỹ

Secretariat có lẽ là con ngựa đua nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sinh ra vào năm 1970, nó sở hữu khả năng bứt tốc thần sầu ở giai đoạn nước rút. Việc xuất phát ở cuối đoàn rồi sau đó cán đích đầu tiên dường như trở thành “đặc sản” của Secretariat.

Với 16 chiến thắng trong tổng số 21 lần xuất phát, Secretariat không chỉ là một con ngựa đua mà còn là một "ngôi sao" thực thụ. Di sản của nó còn mãi với hơn 263 con đường tại Mỹ được đặt theo tên mình. Cuộc đời của chú ngựa cũng đã được hãng Disney chuyển thể thành bộ phim điện ảnh cùng tên vào năm 2010.

Sau khi giải nghệ, Secretariat được chọn để phối giống, sinh ra nhiều con ngựa đua chất lượng. Chú ngựa được an tử vào năm 1989 khi 19 tuổi sau khi mắc bệnh viêm móng nghiêm trọng.