Điểm mặt những màu iPhone tồn tại đúng một thế hệ

Apple nổi tiếng với việc sản xuất iPhone trong nhiều màu sắc đa dạng, từ những tông màu cổ điển như đen và trắng đến các sắc thái sang trọng như vàng và bạc. Tuy nhiên, không phải tất cả các màu sắc đều được sản xuất với số lượng như nhau. Một số màu sắc trở thành biểu tượng của sự hiếm có, khiến người dùng không khỏi tò mò về những lựa chọn độc đáo này.

Desert Titanium là màu sắc chỉ xuất hiện trên dòng iPhone 16 Pro ẢNH: K. VĂN

Trong số các màu sắc, màu cam là màu ít được sử dụng nhất. Tuy nhiên, khi xem xét các sắc thái cụ thể, câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhiều màu sắc đặc trưng của dòng iPhone Pro chỉ có sẵn cho thế hệ duy nhất, tạo nên sự độc đáo cho từng mẫu máy.

Những màu iPhone 'đốn tim' người hâm mộ

Để tìm hiểu về những màu iPhone hiếm nhất, chúng ta cần quay ngược thời gian về những chiếc iPhone đời đầu, nơi mà Apple đã thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau.

Sierra Blue là một trong những màu sắc nổi bật, có mặt trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Đây là một sắc xanh nhạt, ánh kim, được yêu thích ngay khi ra mắt vào tháng 9.2021. Tuy nhiên, Apple đã ngừng sản xuất màu này vào tháng 9.2022, thay thế bằng màu Deep Purple trên iPhone 14 Pro.

Nhưng trước đó hai năm, không thể không nhắc đến Midnight Green, vốn là màu sắc độc quyền của iPhone 11 Pro và chỉ được sản xuất trong một năm từ tháng 9.2019 đến tháng 10.2020. Màu sắc này nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn bán chạy nhất.

Sau đó một năm, Pacific Blue được lựa chọn làm màu độc quyền trên trên iPhone 12 Pro, nổi bật với tông màu trầm và ít bão hòa hơn so với các phiên bản khác.

Vào năm 2024, Desert Titanium đã được Apple giới thiệu trên iPhone 16 Pro, mang đến một sắc thái ấm áp và độc đáo. Màu sắc này chỉ có sẵn trong khoảng thời gian từ tháng 9.2024 đến tháng 9.2025, sau khi Apple chuyển sang màu Cosmic Orange khi ra mắt dòng iPhone 17 Pro.

Nhắc đến Cosmic Orange, màu sắc này gây ấn tượng mạnh với người dùng. Mặc dù vẫn đang được sản xuất, tuy nhiên các báo cáo cho thấy đây là lựa chọn màu chỉ tồn tại duy nhất trên thế hệ iPhone 17 Pro nhằm tạo nên sự độc đáo cho thế hệ này.

Cuối cùng, có thể nhắc đến thế hệ iPhone 14 Pro ra mắt năm 2022, nơi màu Deep Purple trở thành một trong những lựa chọn màu sắc iPhone bán chạy nhất nhờ vào sự độc đáo và khác biệt của nó.

Những màu sắc hiếm này không chỉ thể hiện sự sáng tạo của Apple mà còn là biểu tượng cho sự khác biệt trong thế giới smartphone. Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone với màu sắc độc đáo, người dùng có thể cân nhắc đến những lựa chọn này, nhưng hãy nhớ rằng chúng có thể không dễ dàng tìm thấy trên thị trường.