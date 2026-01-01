Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 11 Pro trở thành 'đồ cổ' dù đang chạy iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
01/01/2026 18:33 GMT+7

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, Apple đã chính thức đưa iPhone 11 Pro vào danh sách sản phẩm cổ điển, đánh dấu một bước quan trọng trong vòng đời của thiết bị này.

Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 Pro vẫn nhận được bản cập nhật iOS 26 trong năm nay, nhưng động thái mới của Apple cho thấy nhiều khả năng sản phẩm sẽ không còn được hỗ trợ bản cập nhật lớn iOS 27 trong năm nay.

iPhone 11 Pro trở thành 'đồ cổ' dù đang chạy iOS 26 - Ảnh 1.

Apple đưa iPhone 11 Pro vào diện “cổ điển”, sắp chạm mốc lỗi thời

ẢNH: REUTERS

Danh sách sản phẩm cổ điển của Apple gồm những thiết bị đã được bán ra thị trường từ 5 đến 7 năm. Việc được đưa vào danh sách này là dấu hiệu cho thấy thiết bị có thể sắp bị đưa vào danh sách lỗi thời và có ý nghĩa quan trọng đối với người dùng có nhu cầu sửa chữa sản phẩm trong tương lai.

Apple âm thầm 'khai tử dần' iPhone 11 Pro

Khi một sản phẩm Apple trở thành cổ điển, chủ sở hữu vẫn có thể nhận được linh kiện và dịch vụ sửa chữa trong tối thiểu 5 năm từ các nhà cung cấp dịch vụ của Apple, miễn là linh kiện còn sẵn có. Tuy nhiên, sau 7 năm kể từ khi thiết bị được bán ra, nó sẽ được đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời, lúc này Apple sẽ ngừng cung cấp dịch vụ phần cứng và các nhà cung cấp dịch vụ không thể đặt hàng linh kiện thay thế.

Ngoài iPhone 11 Pro, Apple cũng đã đưa một số thiết bị khác vào danh sách cổ điển, bao gồm Apple Watch Series 5 (2019), MacBook Air 13 inch dùng chip Intel (2020), iPad Air 3 có kết nối di động (2019) và iPhone 8 Plus 128 GB (2017). Với thông báo mới, tất cả mẫu iPhone 8 series đều đã trở thành sản phẩm cổ điển.

Điều cần lưu ý là khả năng sửa chữa cho các sản phẩm cổ điển ngày càng giảm và chỉ còn hai năm nữa trước khi tất cả các thiết bị nêu trên trở thành lỗi thời. Đây là một vấn đề mà người dùng cần cân nhắc khi sở hữu các sản phẩm Apple đã lâu.

iPhone 11 Pro Max sống sót sau một năm dưới đáy hồ

iPhone 11 Pro Max sống sót sau một năm dưới đáy hồ

Một chiếc iPhone vô tình rơi xuống hồ ở Đài Loan đã được tìm lại sau một năm.

IPhone 11 Pro Apple iOS 26 ngừng hỗ trợ sản phẩm cổ điển
