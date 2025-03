Diễm My 9X khoe sắc tại sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con

Diễm My 9X rạng rỡ khi xuất hiện tại sự kiện sau khi sinh con đầu lòng ẢNH: LOAN BÉ

Tham dự một sự kiện của SORAMAME, Diễm My 9X gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp. Dù mới sinh con, chưa lấy lại vóc dáng như ban đầu song nhờ cách khéo léo chọn trang phục, sao phim Mùa hè sôi động tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Chia sẻ thêm về bí quyết phối đồ, nữ diễn viên cho biết cô xem thời điểm hiện tại là giai đoạn bản thân vừa có sự nữ tính, vừa có sự trưởng thành. Do đó, người đẹp ưu tiên những thiết kế tinh tế, tạo sự ấm áp cho người đối diện. Còn trong cuộc sống đời thường, nữ diễn viên Gái già lắm chiêu 1 chọn những bộ trang phục đơn giản, chủ yếu là tông màu đen và trắng.

Theo cô, phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin vào bản thân mình. Vì vậy khi chọn trang phục, bà mẹ một con ưu tiên những thiết kế phù hợp với hoàn cảnh và vóc dáng cơ thể. Sao nữ cho rằng chính điều đó tạo nên niềm hạnh phúc từ bên trong và được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, dáng đi… “Đó là lúc người phụ nữ đẹp nhất”, Diễm My 9X nhấn mạnh.

Sau khi sinh con, sao phim Mùa hè sôi động đặt mục tiêu tập luyện để lấy lại vóc dáng ẢNH: LOAN BÉ

Diễm My chia sẻ khi là người của công chúng, cô không tránh khỏi việc áp lực mỗi khi xuất hiện. Song chính điều này cũng tạo cho nữ diễn viên sự hào hứng, mong chờ sự đón nhận của mọi người dành cho diện mạo của mình. Thời gian đầu, cô buồn khi phải đón nhận những phản ứng tiêu cực. Vài ngày sau, cô tự nhìn nhận lại những hạn chế của mình và chọn khắc phục để hoàn thiện hơn.

Thời điểm mới vào nghề, vì không có nhiều kinh phí nên mẹ cô thường ra chợ mua vải, may đồ để con gái đi quay phim, dự sự kiện. Khi đó, cô cũng phải tự trang điểm cho mình nên nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Sau này, sao nữ có cơ hội gặp gỡ nhiều nhà thiết kế, làm việc với stylist nên “gu” ăn mặc được đánh giá cao.

“Theo thời gian, tôi cảm thấy tự tin hơn với lựa chọn của bản thân nhưng vẫn thương nhớ những bộ trang phục của mẹ vì đó là những kỷ niệm đẹp”, cô nói. Từ hành trình làm nghề của bản thân, bà mẹ một con quan niệm: “Hãy yêu phiên bản chân thật nhất của mình, dù không phải đẹp nhất. Hãy tỏa sáng theo cách riêng vì mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng”.

Diễm My 9X hạnh phúc với hành trình làm mẹ của mình ẢNH: LOAN BÉ

Nói về cuộc sống hiện tại, Diễm My cho biết gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình. Trong giai đoạn này, ngoài việc chăm sóc em bé, nữ diễn viên tranh thủ làm sáng tạo nội dung về thời trang, phong cách sống… Còn về việc diễn xuất, cô quan niệm mọi thứ nên tùy duyên. Cô thấy may mắn vì có chồng và mẹ chồng hỗ trợ chăm con, giúp cô an tâm khi tham gia một số sự kiện.

Sao phim Mùa hè sôi động cũng đang tích cực tập luyện để cải thiện vóc dáng, đặt mục tiêu giảm 12 kg. Cô kể trước khi sinh, bản thân từng hoang mang khi nhiều người nói về áp lực của mẹ bỉm sữa. Nhưng khi đã trải qua, Diễm My thấy mọi chuyện không quá đáng sợ. Cô bày tỏ: “Dù có vất vả thế nào cũng không sánh được với niềm hạnh phúc vô bờ khi làm mẹ và được yêu thương. Ông xã yêu thể thao, cổ vũ tôi tập luyện để giữ sức khỏe và lấy lại vóc dáng. Mẹ chồng tôn trọng lựa chọn của hai con, lắng nghe khi tôi trao đổi những phương pháp chăm em bé”.