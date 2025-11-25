'Điểm nghẽn' nào khiến 5 ngành hàng tỉ USD cùng kiến nghị tháo gỡ?

Có 5 tổ chức cùng đứng đơn kiến nghị là Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam (VPSA), Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST) kiến nghị về 'điểm nghẽn' thuế giá trị gia tăng.



Cà phê là một trong 5 ngành hàng kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ 'điểm nghẽn' thuế GTGT ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo các hiệp hội, luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của luật có những bất cập, gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đối với sản phẩm chưa qua chế biến như lương thực, thủy sản, cà phê, ca cao, tiêu, điều, gỗ và lâm sản, thức ăn chăn nuôi… Quy định thuế đã và đang trở thành rào cản đáng kể, làm tăng chi phí vốn và nghẽn dòng tiền cho doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của các ngành hàng.

Thời gian qua, các hiệp hội đã liên tục kiến nghị giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thuế GTGT. Cụ thể, ngày 28.7.2025, các hiệp hội tham dự cuộc họp do Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí do Bộ Tài chính chủ trì. Tại cuộc họp, các hiệp hội đã trình bày những khó khăn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế GTGT. Sau đó, các hiệp hội đã có văn bản báo cáo và kiến nghị gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ ngành.

Đến ngày 9.10.2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị "Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với ngành nông, lâm, thủy sản", các hiệp hội tham dự đã tiếp tục kiến nghị giải pháp phù hợp. VCCI đã tổng hợp và gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vướng mắc chính sách thuế GTGT.

Ngày 27.10.2025, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 1675 về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế GTGT nhằm giải quyết ngay các vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp để kịp trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đó, các hiệp hội kiến nghị Quốc hội xem xét và sớm thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế GTGT 2024 nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung ổn định hoạt động, có thêm nhiều cơ hội phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam ra thị trường quốc tế.