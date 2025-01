Điểm nhanh 5 lĩnh vực trọng điểm của KN Holdings, bất động sản gây bất ngờ

Trong suốt hành trình ấy, KN Holdings không ngừng nỗ lực, đầu tư và đổi mới trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế tại một số địa phương mà tập đoàn tham gia đầu tư phát triển bền vững. Từ lĩnh vực dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics, nông nghiệp công nghệ cao đến bất động sản, mỗi lĩnh vực đều là một mảnh ghép quan trọng, tạo nên một bức tranh tổng thể mang dấu ấn riêng của tập đoàn.

Đặc biệt, dù kín tiếng nhưng trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn KN Holdings khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng bởi tầm vóc và tầm nhìn vượt bậc của tập đoàn trong những năm qua.

5 lĩnh vực trọng điểm đang hoạt động thế nào?

Hành trình kinh doanh của nhà sáng lập KN Holdings bắt đầu từ cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản phẩm bột màu, ép dầu từ hạt cao su... Cuối những năm 1990, chuyển sang sản xuất hàng may mặc và trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu lớn nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Đến năm 2001, Tập đoàn KN bắt đầu tham gia vào lĩnh vực mới đó là kinh doanh dịch vụ sân golf với sự ra đời của sân Golf Long Thành - sân golf đầu tiên do người Việt Nam hoàn toàn tự đầu tư, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý đạt tiêu chuẩn Quốc tế và nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong, ngoài nước. Tiếp nối là sân KN Golf Links tại Cam Ranh hay sân golf Long Thành - Long Viên tại Lào đều đạt chuẩn quốc tế.

KN Golf Links Cam Ranh thuộc CaraWorld Cam Ranh với địa hình đặc biệt như những sân golf ở Dubai

Một lĩnh vực quan trọng không kém là năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với bài toán môi trường và biến đổi khí hậu, KN Holdings đã tiên phong đầu tư vào các dự án năng lượng xanh, đặc biệt là điện mặt trời. Các tổ hợp nhà máy điện mặt trời quy mô lớn của tập đoàn tại Khánh Hòa không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững. Nhiều dự án năng lượng tái tạo của KN Holdings đã được đánh giá cao về tính khả thi và hiệu quả, trở thành hình mẫu cho các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này.

Song song với năng lượng tái tạo, KN Holdings còn tập trung phát triển khu công nghiệp và logistics, với mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới tích hợp công nghệ thông minh và hạ tầng xanh. Các dự án như khu công nghiệp tại Đồng Nai không chỉ hướng đến thu hút doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước mà còn tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bao gồm cả trung tâm đào tạo nghề, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Tập đoàn không ngừng tìm cách tối ưu hóa chuỗi cung ứng và kết nối toàn cầu, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp khu vực.

Một lĩnh vực tiềm năng khác mà KN Holdings đầu tư là nông nghiệp công nghệ cao. Tập đoàn đã triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản lý, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, giảm thiểu tác động đến môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Những sản phẩm nông nghiệp từ các dự án của KN Holdings không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn từng bước mở rộng sang thị trường nước ngoài, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam.

Tuy nhiên, bất động sản mới thực sự là lĩnh vực mũi nhọn giúp KN Holdings khẳng định vị thế trên thị trường khi đây là 1 trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đầu tư lĩnh vực Bất động sản từ năm 1996.

KN Holdings - đối tác tiên phong của CapitaLand tại Việt Nam

Không chỉ tự mình phát triển, KN Holdings còn tạo dấu ấn qua những mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế hàng đầu. Một trong những đối tác lâu năm và thành công nhất của tập đoàn là CapitaLand - thương hiệu bất động sản danh tiếng đến từ Singapore. Sự hợp tác giữa KN Holdings và CapitaLand kéo dài hơn 18 năm, mang lại những giá trị vượt bậc và góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam. Những dự án tiêu biểu từ sự hợp tác này có thể kể đến như The Vista An Phú, Vista Verde và Feliz En Vista.

Khu thư giãn thuộc dự án Vista Verde TP.HCM do KN Holdings và CapitaLand

Vista Verde, hoàn thành vào năm 2017, nổi bật với thiết kế xanh mát, mang đến không gian sống đẳng cấp giữa lòng thành phố. Feliz En Vista, ra mắt năm 2019, lại là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, với loạt tiện ích cao cấp như hồ bơi, công viên trên cao và các khu vực giải trí độc đáo. The Vista An Phú, dù được hoàn thiện từ năm 2011, đến nay vẫn giữ vững sức hút nhờ vị trí chiến lược và chất lượng vượt trội. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư mà còn định hình phong cách sống mới, nâng tầm chuẩn mực đô thị tại TP.HCM.

Đô thị biển 800 ha - CaraWorld Cam Ranh liền kề sân bay quốc tế do KN Cam Ranh thuộc Tập đoàn KN Holdings làm chủ đầu tư

Ngoài việc phát triển thành công các dự án tại TP.HCM, KN Holdings còn đặt mục tiêu xây dựng một siêu đô thị tại Cam Ranh mang tên CaraWorld do công ty thành viên của tập đoàn - KN Cam Ranh làm chủ đầu tư. Đây là dự án chiến lược, tích hợp các tiện ích hiện đại từ nhà ở, thương mại đến du lịch và giải trí, được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Với quy mô và tầm nhìn vượt trội, CaraWorld sẽ không chỉ là nơi an cư mà còn hứa hẹn là điểm đến du lịch quốc tế, góp phần đưa Cam Ranh trở thành một trong những điểm đến định danh độc lập tại Việt Nam và khu vực.

KN Holdings không chỉ dừng lại ở những thành công hiện tại mà còn không ngừng vươn xa với khát vọng xây dựng các dự án mang tính biểu tượng, nâng cao chất lượng sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đội ngũ chuyên gia hàng đầu và chiến lược phát triển dài hạn, tập đoàn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản và các lĩnh vực khác. KN Holdings không chỉ là một thương hiệu, mà còn là biểu tượng của sự uy tín, chất lượng và đổi mới, là niềm tin vững chắc cho các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng.