Điểm sáng dưỡng sinh tại một câu lạc bộ hưu trí

Hội nghị có nhiều giảng huấn từ nhiều tỉnh thành về tham dự ẢNH: PHƯỚC ĐẠT

Ngày 17.8 tại TP.Tân An (tỉnh Long An), câu lạc bộ hưu trí tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dưỡng sinh trường sinh học giai đoạn 2017-2024 với sự tham dự ban chủ nhiệm cùng các thành viên và những giảng huấn, học viên môn dưỡng sinh trường sinh học.



Chia sẻ tại hội nghị, ông Trịnh Hùng, Chủ nhiệm CLB cho biết rằng kể từ khi thành lập vào năm 1988 đến nay, CLB có nhiều thế hệ hội viên từng là cán bộ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ và về hưu, tham gia CLB.

"Cán bộ khi nghỉ hưu hầu hết đều còn sức khỏe, đều gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, địa bàn cư trú, những công tác chi bộ, ở khu phố, ấp. Bên cạnh các hoạt động chăm lo sức khỏe tinh thần, thể chất của các thành viên, CLB đã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe thành viên, trong đó có việc thành lập tổ dưỡng sinh trường sinh học, thu hút cả những người dân yêu quý CLB mà đến tham gia", ông cho biết.

Ông Trịnh Hùng, Chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí tỉnh Long An ẢNH: PHƯỚC ĐẠT

Theo ông Hùng, từ năm 2017 đến nay, CLB có nơi sinh hoạt riêng cho bộ môn trường sinh học, trở thành ngôi nhà dưỡng sinh. "Gần 8 năm qua, CLB trở nên ấm áp hơn khi mở lòng đón thêm thành viên mới và người dân đến tham gia các hoạt động bảo vệ sức khỏe", ông vui mừng chia sẻ.

Theo tổ dưỡng sinh, đến nay đã có trên 3.000 người tham gia lớp dưỡng sinh trường sinh học, được tổ chức hoàn toàn miễn phí, và ngày càng được nhiều người biết đến về tác động tích cực đối với sức khỏe.

Bà Trần Tố Lệ (80 tuổi, ở TP.Tân An) chia sẻ rằng mình rất xúc động và biết ơn vì nhờ tham gia môn học này tại CLB mà bà duy trì được sức khỏe sau lần lâm trọng bệnh. "Nếu không có môn dưỡng sinh trường sinh học, tôi đã không còn sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay", bà cho biết.

Một thành viên khác là anh Phạm Huỳnh (26 tuổi, ở H.Châu Thành) chia sẻ rằng sau khi thấy mẹ mình nhờ tham gia CLB dưỡng sinh đã có sức khỏe tốt nên cũng tham gia theo. "Em thì cũng khỏe rồi, em tham gia môn học để tâm yên bình, tập thói quen tập trung cao", anh cho biết và nói rằng mình sẽ luôn thực hành để có sức khỏe tốt.

Ông Trần Văn Mai, Viện phó Viện Nghiên cứu và Thực hành khoa học dưỡng sinh trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, người giúp phổ biến bộ môn dưỡng sinh trường sinh học tại Việt Nam, chia sẻ rằng sức khỏe là điều đáng quý nhất của mỗi con người.

Ông Trần Văn Mai, Viện phó Viện Nghiên cứu và Thực hành khoa học dưỡng sinh ẢNH: PHƯỚC ĐẠT

"Khi gặp các vấn đề về sức khỏe, hầu như ai cũng tìm cách lấy lại vốn quý này của mình, theo tây y hay đông y. Ngoài ra còn phương pháp không dùng thuốc. Môn học trường sinh học bước đầu đã ứng dụng và giúp một số người lấy lại vốn quý đó. Nhiều người theo môn học một thời gian, sức khỏe được nâng lên mà chính họ cũng không ngờ đến", ông kể.

Ông cho biết đến hôm nay, có 50/63 tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ, trung tâm với sự cho phép của chính quyền địa phương để phổ biến môn dưỡng sinh trường sinh học.