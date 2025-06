Điểm sáng ở thành phố đông dân nhất nước

Những dấu mốc

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung được kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, kết nối với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, T.Ư.

Cán bộ Công an TP.HCM hỗ trợ, hướng dẫn tận tình những người lớn tuổi cách sử dụng tài khoản VNeID ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 5.11.2024, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên VNeID, đến nay đã cấp gần 4.000 phiếu LLTP (chiếm tỷ lệ 30% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Ngày 7.11.2024, Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID tại địa bàn TP.HCM, tích hợp dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, cấp giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại trên VNeID.

Ngày 14.11.2024, TP.HCM ra mắt app Công dân số TP.HCM với những tiện ích nổi bật phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố và phục vụ các nhu cầu thiết thực của người dân, DN.

Đặc biệt, Công an TP.HCM tổ chức thực hiện và duy trì vận hành 38 mô hình điểm theo Đề án 06 đạt hiệu quả cao gồm: mô hình khám chữa bệnh BHYT bằng TCC gắn chip tại 100% cơ sở y tế với số lượng 408 cơ sở y tế trên toàn thành phố, phục vụ hơn 3,2 triệu lượt người; mô hình an sinh xã hội không dùng tiền mặt giúp đơn giản hóa công tác chi trả chính sách cho 57.052 đối tượng qua tài khoản ngân hàng; mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại 3.458 cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở y tế đã giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ, rút ngắn thời gian khai báo lưu trú so với các hình thức trước đây…

1 phút có thể ký số 100 quyết định xử phạt vi phạm giao thông

Công an TP.HCM cũng cho biết thời gian qua, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cao trên nhiều lĩnh vực như: quản lý xuất nhập cảnh đạt 99,21%; riêng về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt 100%; PCCC đạt 100%; giao thông đạt 90,13%; lĩnh vực quản lý hành chính đạt 87,16%.

Đáng chú ý, năm 2024, Công an TP.HCM là đơn vị đầu tiên được Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chọn thí điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thông qua hệ thống xác minh nội bộ trên hệ thống CSDL quốc gia về dân cư. Chỉ tính từ ngày 10.8.2023 đến nay, công an cấp xã đã trả lời đúng thời hạn hơn 95.000 yêu cầu xác minh của lực lượng xuất nhập cảnh, giúp rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi khi giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân.

Người dân được cán bộ Công an TP.HCM kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong lĩnh vực giao thông, Công an TP.HCM thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung mã định danh của khoảng 1,7 triệu chủ phương tiện xe mô tô và ô tô; thực hiện ký số điện tử khoảng 100.000 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông, giúp rút ngắn thời gian ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chỉ trong 1 phút có thể ký số 100 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông. Hoặc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực giao thông trên VNeID với hơn 80.000 trường hợp, xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, cần xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu của các cấp, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy quản trị xã hội theo hướng hiện đại, văn minh. Đồng thời, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Đưa những tiện ích đến gần người dân hơn, thiết thực với đời sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.