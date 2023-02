Điểm sáng ở V-League 2023

Ngoại binh Công an Hà Nội chơi hay ngay trận đầu ra quân ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khởi đầu V-League 2023, đội bóng vừa thăng hạng CLB Hà Nội thắng đậm Bình Định FC - đội hạng 3 mùa giải trước đến 5 bàn không gỡ. Đây là trận thắng đậm nhất của tân binh ở vòng đầu tiên trong lịch sử V-League.



Bước vào sân chơi V-League, đội bóng ngành công an có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng cả nội binh và ngoại binh. Các cầu thủ ngoại của họ là Fred, Jesus, Gustavo Henrique đều tỏa sáng với các pha lập công để tạo nên chiến thắng thuyết phục. Bộ 3 ngoại binh này sẽ còn là nỗi lo sợ của hàng thủ các đội bóng khác trong thời gian tới.

Bên cạnh ngoại binh, các cầu thủ nội vừa gia nhập đội bóng này như Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Tô Văn Vũ, Nguyễn Xuân Nam, Sầm Ngọc Đức… đều chơi rất ấn tượng.

Niềm vui của các cầu thủ Công an Hà Nội ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sức mạnh và sự kết nối của Công an Hà Nội FC, bước đầu ghi nhận tài năng của HLV ngoại Paulo Poiani, khi ông đã tạo nên một đội bóng chơi gắn kết dù nguồn cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau. Vị HLV đến từ Brazil giúp đội Công an Hà Nội chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Chắc chắn sự nổi lên của đội Công an Hà Nội sẽ khiến cuộc đua V-League 2023 rất hấp dẫn bởi họ sẽ là đối trọng xứng tầm với CLB Hà Nội, đội luôn thống trị V-League trong thời gian qua.

Không chỉ Công an Hà Nội mà đội Thanh Hóa cũng cho thấy tiềm năng của mình khi thắng đội Khánh Hòa 2-1 ngay tại Nha Trang. Chân sút Bruno Cunha cùng tiền đạo nội Lâm Ti Phông đủ sức giúp Thanh Hóa FC làm "kẻ phá bĩnh" với tham vọng lọt vào tốp 3 V-League 2022.

Bruno Cunha giúp Thanh Hóa giành chiến thắng KHẢ HÒA

Với dàn sao mới xuất sắc, CLB Nam Định cũng có được chiến thắng đầu tiên trước đội khách CLB TP.HCM. Dù Nam Định FC khó lòng đua vô địch, nhưng đội quân của HLV Vũ Hồng Việt có thể sẽ không còn cảnh chật vật trụ hạng như trước đây.

Ngoài ra, qua các trận đấu đầu tiên cũng cho thấy người hâm mộ cả nước cũng rất háo hức và quan tâm đến V-League 2023. Dù miền Bắc đang lạnh, nhưng khá đông người hâm mộ vẫn nô nức đến sân Thiên Trường để cổ vũ đội bóng Nam Định. CLB Công an Hà Nội cũng bước đầu có khán giả ủng hộ, nếu họ tiếp tục chơi hay thì sức hút càng lớn để kéo người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy.

Chiều 4.2, HAGL và Hải Phòng sẽ xuất trận, đây là 2 đội bóng có lực lượng cổ động viên đông đảo nên hứa hẹn sẽ góp phần làm sôi động đấu trường V-League 2023.