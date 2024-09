Điểm tên loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ

Theo đó, nhiều công trình lớn quy mô từ hàng trăm cho đến hàng ngàn tỉ đồng đều ghi nhận trong tình trạng chậm tiến độ, chủ yếu liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân.

Công trình nút giao An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM) Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình (tổng mức đầu tư hơn 4.848 tỉ đồng) có 5 gói thầu xây lắp chính, đến nay đã đạt khoảng 78% khối lượng thi công, đáp ứng đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư còn vướng. Tính từ thời điểm đầu dự án đến nay chỉ mới đạt 816/2.990 tỉ đồng (đạt 27,29%). Nguyên nhân do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư với số vốn giao năm 2024 là 400 tỉ đồng vẫn chưa hoàn thành.

Tương tự, đường Vành đai 3 TP.HCM (dự án thành phần 1 - gói thầu xây lắp ) dài 47 km cũng trong tình trạng thi công đúng tiến độ nhưng chậm giải ngân. Hiện nay, 10 gói thầu xây lắp khởi công từ tháng 6.2023 đã đạt tiến độ 24,1%. 6 gói thầu khởi công đầu năm 2024 đạt 10%. Năm 2024, dự án này đăng ký vốn 4.900 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân gần 956 tỉ đồng (đạt 19,5%). Tỷ lệ giải ngân thấp được lý giải do việc hoàn thành hồ sơ phục vụ giải ngân còn chậm. Cùng với đó, một số hạng mục phải có thời gian chờ như đường công vụ, xử lý đất yếu... nên chưa đủ điều kiện nghiệm thu.

Một trong những công trình trọng điểm phía đông thành phố là dự án xây nút giao thông An Phú (TP.Thủ Đức) cũng ghi nhận tiến độ giải ngân ì ạch. Theo TCIP, tổng tiến độ dự án tính đến tháng 9 đã đạt 55%, song, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 23%. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất điều chuyển 600 tỉ đồng vốn từ nút giao An Phú cho dự án khác do tốc độ giải ngân vốn được giao năm 2024 chậm, sau khi rà soát có khả năng không sử dụng hết. Ngoài ra, nút giao An Phú hiện cũng không đáp ứng tiến độ về mặt thi công. Công trình này ban đầu dự kiến hoàn thành vào 30.4.2025 nhưng có thể phải lùi tiến độ đến tháng 12.2025.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức) vốn đầu tư 1.826 tỉ đồng ghi nhận chậm tiến độ thi công ở giai đoạn 3, khối lượng thi công mới đạt 50% do vẫn còn nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm 2024 đến nay chỉ đạt 0,2%.

Ngoài ra còn có dự án 381 tỉ đồng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) cũng chậm tiến độ thi công và giải ngân ở một số gói thầu; dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (quận 1, tổng mức đầu tư 3.725 tỉ đồng), chậm tiến độ thi công, chậm tiến độ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu và dự toán liên quan...

Còn lại, các dự án như: xây dựng Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài... được chủ đầu tư báo cáo đang chạy đúng tiến độ đề ra.

Với các dự án đang chậm tiến độ, TCIP đã đề xuất các đơn vị có thẩm quyền nhanh chóng hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh công tác GPMB, tiến độ giải ngân, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện bù tiến độ bằng cách tăng ca, tăng mũi thi công.