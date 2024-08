Điểm tên những thành phần chăm sóc da tốt cho sẹo phẫu thuật

Bất kỳ vết tổn thương do phẫu thuật đều trải qua 4 giai đoạn phục hồi, mặc dù vết thương chỉ 7-10 ngày để vết mổ khép miệng nhưng vết mổ lập sẹo kéo dài từ 6 -18 tháng tiếp theo. Và trong quá trình sẹo ổn định, vết mổ có thể chịu ảnh hưởng của môi trường, vi khuẩn và gốc tự do có thể dẫn đến tình trạng khô, bong tróc, thâm… Nguy hiểm hơn, các vết sẹo phẫu thuật dễ tăng sinh trở thành sẹo lồi khi da bị mất nước quá mức hoặc ngay ở vị trí căng: ngực, khớp gối, khớp tay, lưng…

Silicone y tế - Tiêu chuẩn vàng trong quản lý và ngừa sẹo

Silicone y tế là tiêu chuẩn cao bậc nhất trong việc điều chế Silicone. Khác với tiêu chuẩn dành cho dược phẩm hay mỹ phẩm, Silicone y tế đạt độ tinh khiết cao, tương thích sinh học và không độc hại.

Dù vậy, vật liệu này chỉ được áp dụng vào lĩnh vực quản lý sẹo chỉ mới 50 năm nhưng đã được xem là "Tiêu chuẩn vàng" với đặc tính:

Đạt độ tương thích sinh học tuyệt vời với làn da đóng vai trò như phần ngoài cùng trên da, ổn định quá trình tái tạo của sẹo.

Tăng quá trình hydrat hóa của lớp sừng và tạo điều kiện điều hòa sản xuất nguyên bào sợi và giảm sản xuất collagen

Bảo vệ mô sẹo khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và ngăn chặn việc sản xuất collagen quá mức do vi khuẩn gây ra trong mô sẹo.

Điều chỉnh sự biểu hiện của các yếu tố tăng trưởng, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi.

Trong hơn 400 nghiên cứu khoa học, Silicone y tế được kiểm chứng hiệu quả trong việc hỗ trợ lành sẹo và ức chế sẹo lồi và sẹo phì đại. Trong đó, người ta ghi nhận miếng dán silicon y tế được sử dụng 8-12h mang lại khả năng ngừa sẹo lên đến đã giảm 86% kết cấu, 84% màu sắc và 68% chiều cao của sẹo.

Các hoạt chất kháng viêm

Trong y học, phản ứng viêm là bước đệm quan trọng kích hoạt tiến trình lành sẹo sau đó. Quá trình viêm diễn ra mạnh mẽ trong 7 ngày đầu nên bạn cảm thấy vết thương đau nhức và căng. Điều này diễn ra do bạch cầu đang làm sạch vết thương nên bạn cần chú ý giữ vết thương sạch và hạn chế co kéo, ngoài ra bạn cần đảm bảo vết thương không bị tiếp xúc với môi trường. Trong nhiều nghiên cứu cho thấy, gốc tự do từ môi trường thúc đẩy quá trình stress ô xy hóa gây viêm, nên càng tiếp xúc với môi trường nhiều vết thương càng viêm lâu.

Vậy khi vết mổ đã liền miệng có cần kháng viêm không? Câu trả lời là có. Dù vết thương liền miệng nhưng dưới hạ bì vẫn chưa lành hẳn, các yếu tố từ bên ngoài như nhiệt độ, gốc tự do, vi khuẩn có thể tiến trình viêm tái diễn. Ngoài ra, phản ứng viêm dưới da vẫn diễn ra nên bạn cần giảm phản ứng này. Một số hoạt chất bạn có thể sử dụng như:

Vitamin C, Vitamin E đều là thành phần chống ô xy hóa và dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra, dầu Emu cũng được chứng minh có khả năng giảm viêm đỏ tại vết sẹo.

Đừng bỏ qua bước dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm với Squalane, Hyaluronic acid, nha đam… đều tạo môi trường sẹo ổn định và lành nhanh hơn. Việc mất nước quá mức tại vết sẹo là nguyên nhân chính khiến sẹo tăng lồi/ phì đại. Vết sẹo bị khô khiến tế bào mô lão hóa và chết nhanh hơn. Chính vì thế, cơ thể chúng ta phải tăng cường sản xuất nhiều mô mới hơn, nhiều collagen hơn và hình thành sẹo lồi/phì đại.

Ngoài những thành phần dưỡng ẩm, Silicone y tế cũng hàng đầu trong khả năng dưỡng ẩm và khóa ẩm trên vết sẹo. Lớp màng Silicone ngăn cản da mất nước nhưng lại cho phép ô xy đến nuôi mô tốt hơn.

Những sản phẩm chân ái cho sẹo hậu phẫu:

Trong giai đoạn vết thương hở:

Đối với vết thương hở, bạn có thể chọn loại băng gạc dành riêng cho vết thương hở để bảo vệ vết thương. Tuy nhiên, việc thay băng thường xuyên tạo ra kích thích trên vết thương, vô tình khiến phản ứng viêm diễn ra nhiều hơn. Chính vì thế, bạn có thể hỗ trợ thêm một sản phẩm hỗ trợ với mục tiêu hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ vết sẹo và duy trì môi trường nội mô của sẹo ổn định hơn. Trong đó, Xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo HemaCut Spray sẽ hỗ trợ:

Chống nhiễm trùng: Lớp màng polyme bảo vệ vết thương khỏi sự xâm nhập của vi sinh vật, không dính nên không bám bụi bẩn.

Kiểm soát độ ẩm: Không thấm nước nhưng cho phép hơi nước và ô xy đi qua, tạo môi trường ẩm thuận lợi cho lành vết thương.

Dễ dàng quan sát vết thương: Màng trong suốt cho phép dễ dàng theo dõi vết thương, bao gồm cả sự thay đổi màu sắc ở đáy vết thương.

Bám dính tốt: Màng polyme tương thích sinh học, ổn định về hóa học, cơ học và nhiệt, bám dính tốt vào da và niêm mạc, dễ dàng thích ứng với mọi hình dạng của vết thương. Không tạo ra "khoảng trống" giữa da và tấm màng .

Thúc đẩy lành thương nhanh chóng: Bảo vệ cơ học ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, giảm các gốc ô xy phản ứng do quá trình viêm trong vết thương, duy trì môi trường ẩm ướt giúp lành thương và bảo vệ mô mới hình thành.

Sản phẩm đến từ Cộng hòa Séc sử dụng Silicone y tế hóa lỏng kết hợp với vòi xịt dễ sử dụng.

Sau khi vết thương liền miệng, đã đến lúc ngăn ngừa sẹo biến lồi/phì đại

Ứng dụng triệt để khả năng quản lý và ngăn ngừa sẹo của Silicone y tế, thương hiệu Rejuvaskin nghiên cứu hai sản phẩm chuyên dùng cho vết thương phẫu thuật:

Gel xóa mờ và mềm sẹo Rejuvasil Silicone Gel và Miếng dán ép sẹo Scar FX Silicone Sheeting.

Rejuvasil Silicone Gel sử dụng 97% Silicone y tế kết hợp cùng các hoạt chất chống ô xy hóa Vitamin C, kháng viêm dầu Emu và dưỡng ẩm Squalane. Đây là sản phẩm dưỡng ẩm sẹo, ổn định quá trình lành sẹo và cải thiện diện mạo của vết sẹo. Theo tiêu chuẩn của FDA- Hoa Kỳ, SIlicone Gel của nhà Rejuvaskin có khả năng cải thiện kích thước, độ cao và màu sắc của vết sẹo sau 4-8 tuần sử dụng., Hơn nữa, với cấu dạng gel khô nhanh và trong suốt nên có thể dễ dàng sử dụng cho vùng mí mắt, mũi, cầm… Đối với sẹo liền da non bạn thoa mỗi ngày 2-3 lần, lớp silicone cũng giúp hạn chế ma sát và giảm ô xy hóa gây thâm sẹo.

Miếng dán ép sẹo Scar FX Silicone Sheeting được làm từ silicone y tế. Bạn có thể sử dụng liên tục 8-12 tiếng. Việc dán miếng ép sẹo này sẽ thay thế lớp ngoài cùng của da, bảo vệ mô mới không bị ảnh hưởng từ môi trường. Ngoài ra, miếng dán thoáng khí cho phép ô xy đến nuôi da mà không gây mất nước qua da. Ngoài ra, sản phẩm còn tạo lực ép nhẹ lên bề mặt sẹo, không cho sẹo nhô cao, từ đó giúp sẹo phẳng và đẹp hơn. Miếng dán sẹo Rejuvaskin cũng có thiết kế chuyên cho vùng ngực, thích hợp treo sa trễ, nâng ngực, thu quầng…

Bạn có thể kết hợp 2 sản phẩm này trong liệu trình quản lý và ngừa sẹo lồi/phì đại. Hãy sử dụng Silicone gel vào ban ngày để thoải mái vận động và dán Silicone Sheeting vào ban đêm khi ngủ để bảo vệ sẹo và ức chế liên tục.

Điều phải lưu ý khi quyết định các sản phẩm trên bạn phải nhớ là đây đều là giải pháp để quản lý và ngăn ngừa sẹo. Việc hình thành sẹo hay không còn phụ thuộc vào cơ địa, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và vận động của từng cá nhân. Nên bạn cần thực hiện nghiêm ngặt chỉ định chăm sóc vết mổ và sử dụng kèm thêm các sản phẩm trên để ngừa sẹo tốt hơn.