Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: Bất thường khối C

S Ố THÍ SINH TỪ 27 ĐIỂM TRỞ LÊN TĂNG… 634% SO VỚI NĂM 2023

Từ mốc 15 điểm trở lên, so với năm 2023 và năm 2022, tổng số thí sinh (TS) đạt được từ mốc này năm nay đều tăng, từ 11% (so với năm 2023) đến 14% (so với năm 2022). Càng lên mốc điểm cao, số TS đạt được các mốc điểm tương ứng càng tăng nhanh. Ở mốc điểm từ 18 trở lên, tỷ lệ nguồn tuyển tăng 34% (so với năm 2023) và 28% (so với năm 2022). Mốc 20 điểm thì nguồn tuyển năm nay tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, tăng 40% so với năm kia.

Từ đây nguồn tuyển bắt đầu tăng "phi mã" so với năm ngoái. Mốc 21,75 điểm, nguồn tuyển tăng gấp đôi (206%). Mốc 24,25 điểm nguồn tuyển tăng gấp ba (năm nay có 129.585 TS, năm ngoái 42.320 TS). Cứ nhích lên trên 0,25 điểm là số nguồn tuyển tăng thêm hàng chục phần trăm. Ở mốc từ 27 điểm (là mốc điểm chưa chắc đã đỗ được các ngành tốp trên), năm ngoái có 3.681 TS đạt được thì năm nay là 23.343, tăng…634% (và tăng gần gấp 4 lần so với năm 2022). Ở mốc điểm 28 thì năm nay tăng gấp… 10 năm ngoái (xin lưu ý là mốc điểm này vẫn còn nhiều khả năng trượt nguyện vọng 1), năm nay có 7.620 em, năm ngoái là 740 em đạt được. Ở các mốc điểm cao hơn nữa, từ 29,25 điểm trở lên, mọi năm thường chỉ có vài ba em hoặc dăm bảy em đạt, năm nay là hàng trăm em. Cụ thể, cả nước có 380 em đạt từ 29,25 điểm khối C, năm ngoái chỉ có 7 em đạt (tăng 5.429%)!

C Ả NƯỚC CÓ 19 THỦ KHOA KHỐI C

Đỉnh điểm của biểu hiện bất thường điểm khối C năm nay đó là cả nước có 19… thủ khoa, dàn hàng ngang ở mức gần tuyệt đối, 29,75/30 (trong khi các khối khác mỗi khối chỉ một em thủ khoa). 19 TS này cũng không rải đều ra cho các vùng miền mà tập trung ở tỉnh Bắc Ninh tới… 13 em.

Thí sinh trong phòng thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Năm nay, cả nước không tỉnh/thành nào có điểm trung bình môn văn dưới trung bình NHẬT THỊNH

Để lý giải vì "lạm phát" thủ khoa khối C, Báo Thanh Niên đã thống kê sơ bộ điểm 10 của các môn thi thì nhận thấy có một số yếu tố lợi thế cho khối C như sau: TS dự thi các môn sử, địa vượt trội so với các môn lý, hóa, sinh. Điểm 10 "tưng bừng" ở các môn sử, địa, trong khi lại khá hiếm ở các môn lý, hóa, sinh. Cụ thể số lượng điểm 10 từng môn như sau: lý 55; hóa 1.278; sinh 34; sử 2.108; địa 3.175.

Môn toán không có bất kỳ điểm 10 nào, đạt điểm cao nhất của môn toán là 9,8, và chỉ 43 TS đạt được mức này. Môn văn có 2 TS điểm 10 (Đồng Tháp, Nam Định), 1.843 em đạt 9,75 điểm. Trong khi đó số TS dự thi của môn toán còn nhỉnh hơn số TS dự thi môn văn.

C ÁC KHỐI THI KHÁC ĐIỂM MỨC CAO KHÔNG NHIỀU BIẾN ĐỘNG

Với các khối thi khác, nhìn chung nguồn tuyển ở mức điểm tầm khá có tăng nhẹ, nhưng ở các mức cao không nhiều biến động. Chẳng hạn với khối A00, TS đạt từ 27 đến 28,25 tương đương năm ngoái. Vì vậy các ngành lấy tổ hợp A00 năm trước có điểm từ 23-25 dự báo sẽ tăng khoảng 0,5 điểm.

Khối A01, từ 25,25 đến 27 trở lên số TS xấp xỉ năm 2023; từ 27,25 số TS ít hơn năm 2023 khoảng 30%. Vì thế các ngành lấy tổ hợp A01 năm trước có điểm từ 23-25 sẽ tăng khoảng 0,25 điểm; các ngành năm trước có điểm chuẩn từ 25 sẽ giảm khoảng 0,25 đến 0,5 điểm.

Tổ hợp D01 từ 24,5 trở lên có số TS cao hơn năm 2023 khoảng 30 - 50% (do ảnh hưởng từ phổ điểm môn văn chót vót, dù môn tiếng Anh không cao). Vì thế các ngành lấy tổ hợp D01 năm trước có điểm từ 22-24 sẽ tăng khoảng 0,25 điểm. Các ngành năm trước có điểm từ 24 sẽ tăng khoảng 0,5 điểm.

K ẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP: ĐIỂM TRUNG BÌNH TĂNG, ĐIỂM 10 GIẢM

Điểm trung bình và trung vị của tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đều tăng so với năm trước nhưng số điểm 10 lại giảm đáng kể.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 do Bộ GD-ĐT cung cấp, năm nay có gần 10.900 bài thi đạt điểm 10 ở tất cả các môn, giảm mạnh so với năm ngoái (hơn 15.000 điểm 10). Điểm trung bình môn văn năm nay lên tới 7,23 điểm, cao hơn năm 2023 (6,86 điểm).

Điểm TS đạt được nhiều nhất ở môn văn lên tới 8 điểm với 85.990 TS; năm 2023 điểm TS đạt nhiều nhất là 7. Có 1.843 bài thi đạt 9,75 điểm; 14.198 bài thi đạt 9,5 điểm; 26.758 bài thi đạt 9,25 điểm và 49.254 bài thi đạt 9 điểm…

Song, cả nước không có TS nào đạt điểm 10 môn toán (năm 2023 là 12), số điểm 0 ở môn toán năm nay cũng nhiều hơn với 14 TS (năm 2023 là 2). Tuy nhiên, điểm trung bình và trung vị năm nay ở môn này đều tăng hơn so với năm trước, lần lượt là 6,45 và 6,8. Số bài thi bị điểm liệt cũng giảm so với năm trước là 76 bài (năm 2023 là 123 bài)…

Môn tiếng Anh vẫn tiếp tục "đội sổ" khi có mức điểm thấp nhất trong 9 môn thi. Bài thi có điểm dưới trung bình của môn này chiếm tới gần 43% với 386.861 TS đạt điểm dưới 5. Điểm TS đạt nhiều nhất là 4,6. Dù vậy, môn này cũng có 565 bài thi đạt điểm 10, tăng so với năm 2023 (494 điểm 10).

Tuy tổng số bài thi của các môn đạt điểm 10 giảm mạnh nhưng một số môn lại tăng rất cao. Địa lý là môn có số bài đạt điểm 10 tăng lên gần 90 lần so với năm ngoái. Cụ thể, năm 2023 chỉ có 35 điểm 10 thì năm nay con số này là 3.175.

Môn hóa năm 2024 có tới 1.278 em đạt điểm 10, trong khi năm ngoái chỉ có 137 em. Lịch sử cũng là môn có số lượng điểm tuyệt đối cao gần gấp 3 lần so với năm ngoái (từ 789 em đạt điểm 10 năm 2023 tăng lên hơn 2.100 em năm 2024).

Ngược lại, có môn giảm sâu số điểm 10. Nhiều năm gần đây, môn giáo dục công dân là môn thường biết đến có "mưa điểm 10". Năm nay, môn này vẫn có nhiều điểm 10 nhất với hơn 3.300 bài. Tuy nhiên, số điểm 10 môn giáo dục công dân vẫn giảm mạnh so với năm ngoái (gần 14.700 bài).

Môn lịch sử năm nay cũng cải thiện, giảm nhiều số bài thi đạt điểm dưới trung bình. Cụ thể, năm 2023 môn này có số TS đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất với 170.237 em thì năm nay con số này giảm còn 92.119 TS.

PGS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, bày tỏ hy vọng đề thi ở các kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Như vậy, sẽ tạo ra được mặt bằng chung để dễ đánh giá chất lượng dạy và học.

Những tỉnh, thành "siêu giỏi văn" Theo phân tích của Báo Thanh Niên, cả nước không tỉnh/thành nào có điểm trung bình môn văn dưới trung bình. Thấp nhất là Cao Bằng, xấp xỉ 6 điểm. Cả nước cũng chỉ có 8 tỉnh điểm bình quân môn văn dưới 6,5. Mức từ 6,5 đến 7,5 có 38 tỉnh/thành đạt. Trong số 25 tỉnh/thành còn lại (điểm bình quân môn văn từ 7,5 trở lên) có 7 tỉnh/thành điểm bình quân môn văn ở mức giỏi, tức là từ 8 trở lên, gồm: Ninh Bình 8,17; Trà Vinh 8,09; Nam Định 8,05; Hà Nam 8,05; Nghệ An 8,04; Thanh Hóa 8; Hải Phòng 8. Cả nước có 92.054 TS đạt điểm văn từ 9 trở lên (chiếm 9% tổng số TS dự thi môn văn). Riêng TS đạt từ 9 điểm môn văn trở lên của 7 tỉnh thành này đã chiếm 1/4 điểm 9 môn văn của cả nước. Nếu xét về tỷ lệ TS đạt điểm 9 trở lên môn văn so với số TS dự thi thì đầu bảng là Ninh Bình. Tỉnh này có 3.158 TS đạt 9 điểm trở lên môn văn, chiếm 27% trong tổng số TS dự thi môn văn của tỉnh. 71% TS đạt điểm 8 trở lên (nghĩa là trong số 10 TS dự thi chỉ có 3 em điểm dưới 8). Xếp thứ 2 là Trà Vinh, 26% (681 em, vì tổng số TS dự thi của tỉnh này ít). Tiếp theo là Hà Nam và Hải Phòng, đều 23%. Thanh Hóa và Nghệ An tuy chỉ có 19-20% TS đạt từ 9 điểm trở lên môn văn, nhưng vì hai tỉnh này có số lượng TS lớn nên mỗi tỉnh chiếm từ 7,6 đến 8% TS điểm 9 trở lên của cả nước. Trong số các tỉnh thành còn lại, Hà Nội chỉ ở vị trí 13, với điểm bình quân môn văn "chỉ" đạt 7,76, nhưng lại là địa phương có nhiều điểm cao nhất. Từ 9 trở lên, Hà Nội có 17.480 TS, chiếm 19% điểm từ 9 trở lên môn văn của cả nước. Sở dĩ nhiều điểm cao nhưng điểm bình quân không vượt trội là bởi TS dự thi môn văn của Hà Nội quá đông, 106.636 em (chiếm 10% tổng số TS dự thi môn văn). Trong số các thành phố trực thuộc T.Ư, TP.HCM là địa phương có điểm văn "thấp nhất", với bình quân 6,6. Cả thành phố có 463 TS đạt từ 9 điểm trở lên môn văn, trong khi có 85.679 TS dự thi.