Thí sinh 'tắt nụ cười' vì đề thi yêu cầu so sánh 'Việt Bắc' với 'Tây Tiến'

Thí sinh sau giờ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an NGỌC LONG

Trưa nay, 7.7, khoảng 18.000 thí sinh trên cả nước chính thức hoàn thành bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, cũng là bài thi cuối thí sinh cần vượt qua để xét tuyển vào 8 trường công an. Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Quốc Khang (quê An Giang), học sinh Trường Văn hóa, Cục Đào tạo - Bộ Công an, thú nhận em hoàn toàn sốc khi đọc đề tự luận ngữ văn.

"Lúc đầu lật thấy bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng) em vui lắm, nhưng đến khi nhìn trang sau có cả Việt Bắc (Tố Hữu) thì nụ cười em tắt dần. Em hoàn toàn không ngờ đề sẽ yêu cầu so sánh 2 tác phẩm vì trước giờ tụi em không học phần này. Các anh chị từng dự thi cũng nói tụi em ôn phân tích các văn bản đơn lẻ là được. Chữ cứ tuôn, tay cứ viết, nhưng em không chắc mình có thể hiện đúng ý hay không", Khang bộc bạch.

Theo quy định, thí sinh thi đánh giá năng lực của Bộ Công an không được phép mang đề ra ngoài. Tuy nhiên, theo trí nhớ, nhiều thí sinh nhận định phần tự luận ngữ văn của mã đề CA2 yêu cầu thí sinh so sánh 2 đoạn thơ, 1 đoạn của Việt Bắc và 1 đoạn của Tây Tiến để làm rõ sự khác nhau giữa hình ảnh "con người" với "con đường hành quân". Trong khi đó, bài đọc hiểu mượn hình ảnh cây tre để khắc họa phẩm chất con người Việt Nam.

Phụ huynh chờ đón con thi xong ở 2 bên đường. Nhiều trong số đó là những gia đình đến từ các tỉnh miền Tây, Nam Trung bộ NGỌC LONG

Về đề tự luận ngữ văn năm nay, một thí sinh ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) nhìn nhận độ khó tương đương đề ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018, khi cũng yêu cầu thí sinh so sánh sự đối lập ở tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và Hai đứa trẻ (Thạch Lam). "Đề văn thật sự lạ lắm", nữ sinh đã trúng tuyển sớm vào Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ.

Đồng tình, Thúy Vy, học sinh Trường Văn hóa, Cục Đào tạo - Bộ Công an, nói em cũng gặp khó ở phần so sánh 2 đoạn thơ vì "không rõ mình có thể hiện đúng cấu trúc bài hay không". Thùy Linh, quê Tiền Giang, thì đánh giá cao đề nghị luận văn học và cho biết thêm lý do em chọn thi văn dù giỏi tự nhiên là để tránh làm tự luận toán, "vì rất dễ mất điểm trình bày".

Thí sinh Minh Thư thì tự tin đã làm được khoảng 70% trong bài thi đánh giá năng lực năm nay. "Em không học phần so sánh các tác phẩm, tuy nhiên Tây Tiến, Việt Bắc đều là trọng tâm ôn tập của em để thi tốt nghiệp THPT nên em cũng có thể gọi là 'trúng tủ'. Có thể nhiều bạn khác cũng chung hoàn cảnh vì bạn bè em cũng ôn tác phẩm này nhiều lắm. Giờ thi xong hết rồi nên em vui cực kỳ, khỏe cả người", Thư nói.

Điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quy tụ những thí sinh muốn xét tuyển vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân NGỌC LONG

Theo Bộ Công an, đây là năm thứ 3 tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thu hút gần 18.000 thí sinh và tăng 20% so với năm 2023. Kết quả kỳ thi dùng để xét vào 8 trường công an theo phương thức 3, tức kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó kết quả thi đánh giá năng lực chiếm tỷ trọng 60%. Khoảng 80% trong hơn 2.100 chỉ tiêu các trường công an năm 2024 được xét tuyển theo cách này.



Đáng chú ý, tất cả các trường ĐH, học viện năm nay đều không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển thẳng so với kế hoạch đặt ra. Hầu hết các đơn vị đều thông báo là sẽ chuyển chỉ tiêu còn thừa từ phương thức 1, 2 sang phương thức 3. Trước đó, có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (đạt giải quốc gia, quốc tế) và 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 trở lên).