Hàng ngàn thí sinh tham dự kỳ thi giành suất vào các trường công an

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Bộ Công an vào sáng nay, 7.7 NGỌC LONG

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Lê Minh Long, quê Tiền Giang, cho biết em đã nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân từ khi vào lớp 10. Thế nên, 3 năm qua, nam sinh không lúc nào ngừng nỗ lực để đáp ứng tiêu chí mà các trường công an yêu cầu, từ thể lực đến trí lực. "Em chọn bài thi CA2 vì tự tin với môn văn", thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 chia sẻ.



"Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển ở địa phương vài tháng trước, em lập tức đăng ký học thêm một khóa trực tuyến chuyên luyện thi đánh giá năng lực của Bộ Công an ở trung tâm, chủ yếu để rèn giũa khả năng làm tự luận và tiếp xúc với nhiều dạng đề. Những ngày qua em đều lao đầu ôn tập đến 1-2 giờ sáng để giữ nhịp chứ không nghỉ xả hơi", nam sinh đặt nguyện vọng vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (Q.7) chia sẻ.

Thu Ngân, học sinh Trường THPT Bến Cát (Bình Định), thì cho biết từ hôm trước, em cùng mẹ và dì đã mua vé tàu vào TP.HCM để dự thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực này, nữ sinh phải mua thêm sách tham khảo và luyện các đề minh họa vì Bộ Công an không công bố đề chính thức sau mỗi kỳ thi. "Chủ yếu em ôn các dạng đề phổ biến vì không biết đề thực tế sẽ ra sao", nữ sinh chia sẻ.

Chiến sĩ công an nhân dân hướng dẫn thí sinh trước cổng trường thi NGỌC LONG

Trong khi đó, ông Mã Văn Tuấn, quê Bến Tre, cho biết vì có người nhà làm trong ngành công an nên từ THCS, con ông đã nung nấu ý định vào ngành. Đến lớp 10, con chính thức bắt đầu ôn luyện sau khi biết tin Bộ Công an sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh. "Con gặp áp lực nhiều lắm, nhưng tôi cũng động viên cháu nếu không trúng tuyển thì mình đi học sư phạm để làm giáo viên", nam phụ huynh chia sẻ.

Ông Đường, quê Tiền Giang, kể rằng con ông hiện là sinh viên năm nhất ở Trường ĐH Công nghệ thông tin, song vẫn chọn ôn thi lại để tranh tài vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. "Hồi đó cháu có thi vào trường sĩ quan lục quân nhưng không đậu, tuy nhiên vì đam mê nên cháu cũng ráng ôn tập để tìm cơ hội khác. Nay đi thi thấy con phấn khởi, tôi cũng động viên cháu cố gắng chinh phục ước mơ", ông Đường nói.

Thí sinh kiểm tra lại giờ trước khi vào phòng thi NGỌC LONG

Theo Bộ Công an, đây là năm thứ 3 tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thu hút gần 18.000 thí sinh và tăng 20% so với năm 2023. Kết quả kỳ thi dùng để xét vào 8 trường công an theo phương thức 3, tức kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó kết quả thi đánh giá năng lực chiếm tỷ trọng 60%. Khoảng 80% trong hơn 2.100 chỉ tiêu các trường công an năm 2024 được xét tuyển theo cách này.

Đáng chú ý, tất cả các trường ĐH, học viện năm nay đều không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển thẳng so với kế hoạch đặt ra. Hầu hết các đơn vị đều thông báo là sẽ chuyển chỉ tiêu còn thừa từ phương thức 1, 2 sang phương thức 3. Trước đó, có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (đạt giải quốc gia, quốc tế) và 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 trở lên).