Tốt nghiệp THPT 2024: Kỳ thi của một thế hệ học sinh đặc biệt

Một điểm nhấn khác ngoài cổng trường là luôn có các nhóm sinh viên, học sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi túc trực, không chỉ cổ vũ mà còn liên tục tặng thí sinh kẹo, bánh, nước và nhiều món quà may mắn khác. Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, nhóm sinh viên tình nguyện tự thiết kế và in ấn những biển hiệu cổ vũ thí sinh với những dòng chúc "Ngủ kỹ ăn no, chẳng lo đề gì", "12 năm học, nhọc tí mà 10", "Chúc em thi tốt, các ụppa luôn bên cạnh em"... liên tục trong những ngày thi.