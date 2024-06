Nửa đêm, mạng xã hội xôn xao tin 'lộ đề' thi tốt nghiệp THPT 2024

Nội dung bài viết, tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là đề cập đến đề các môn thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra vào 2 ngày 27, 28.6 CHỤP MÀN HÌNH

Đêm 25.6, trong một số nhóm học sinh trên mạng xã hội như "Kid trộm đề văn", "Thi tốt nghiệp THPT 2024", các thí sinh liên tục phát tán ảnh chụp một số bài đăng, tin nhắn đề cập đến đề thi tốt nghiệp THPT 2024 sắp diễn ra. Cụ thể, nội dung của các bài đăng, tin nhắn lan truyền trên mạng cho rằng "đề thi THPTQG năm 2024 (tức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - PV) 3 môn chính đã bị lộ", cụ thể ở 3 môn thi văn, toán và tiếng Anh.



Với đề tiếng Anh, thông tin lan truyền cho rằng 7 câu ở bài đọc hiểu sẽ lấy từ một trang báo lớn của Mỹ đăng vào ngày 28.5, 5 câu khác "lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm". Trong khi đó, ở môn toán học, "30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần... đỉnh điểm từ câu 36 là khó hẳn với nhiều dạng toán mới rất khó và lạ, 7 câu cuối rất khó...", các bài viết, tin nhắn nêu.

Đáng chú ý, với đề ngữ văn, các bài đăng, tin nhắn trên mạng xã hội cho rằng phần nghị luận văn học sẽ "gọi tên" tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, còn phần đọc hiểu không phải thơ mà là đoạn văn. Ngoài ra, thông tin đăng tải còn nhấn mạnh: "Đề đã ra và còn 5 ngày nữa thôi (tính từ thời điểm đăng bài - PV) sẽ không thể đổi được".

Dù đã nửa đêm, các thí sinh vẫn bàn luận sôi nổi việc "lộ đề thi" trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin này lập tức "gây bão" trong các hội nhóm, thu hút đông đảo sự quan tâm, bàn luận dù đồng hồ đã điểm 10, 11 giờ đêm. Một số thí sinh bày tỏ tin tưởng với thông tin đang lan truyền và cho biết sẽ "học tủ" tác phẩm Đất nước. Số khác lại phủ định, nhận định đây chỉ là tin sai sự thật. "Không có lộ đâu, bình tĩnh đi các bạn", một thí sinh cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, một tài khoản tên "Anh giáo dạy sử" thu hút khoảng 133.000 lượt theo dõi đã đăng thông tin "đính chính", thu hút cả ngàn lượt tương tác. Tài khoản này viết: "Hiện tại một số nhóm đăng một số hình ảnh bảo lộ lọt đề là không chính xác đâu nhé các em! Nếu có thì cũng để Bộ (Bộ GD-ĐT - PV) xác thực vì còn phương án 2 - 3 dự phòng nữa. Các em cứ tập trung ôn bài theo kế hoạch".

Một tài khoản lên tiếng trấn an thí sinh rằng thông tin lộ đề là "không chính xác" CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khi kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đang diễn ra, mạng xã hội cũng xôn xao thông tin cho rằng đề thi ngữ văn đã bị lộ. Theo thông tin đăng tải, đề ngữ văn ban đầu có tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, do lộ đề nên vào 5 giờ sáng ngày 8.6, trước giờ thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh.

Thông tin này đã bị Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương bác bỏ vào sáng hôm sau. Sau đó, Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật. Công an cũng xác định và làm việc với các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật và sẽ đánh giá mức độ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội dẫn đầu bởi Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, đại diện Công an TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các vụ việc tương tự, đồng thời cảnh báo người sử dụng mạng xã hội không đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng và ảnh hưởng tới an toàn, an ninh của kỳ thi.