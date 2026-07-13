Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang được tổ chức thế nào?

Theo Kế hoạch 195/KH-UBND của UBND tỉnh tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày 22.5.2026, tỉnh Tuyên Quang tổ chức một Hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì.

Số lượng phòng thi, nhân sự tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (số 59) ẢNH: M.H

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD-ĐT cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Trong đó, bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò Phó trưởng ban thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Theo phân công nhiệm vụ, Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kỳ thi trên địa bàn tỉnh "bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT".

Cũng theo Kế hoạch 195, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được tổ chức thành 16 phòng thi, gồm 14 phòng thi chính, 1 phòng chờ và 1 phòng dự bị.

Tổng số thành viên tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gồm 62 người, gồm 1 trưởng điểm thi, 2 phó trưởng điểm thi, 4 thư ký, 42 cán bộ coi thi, 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ.

Ngoài ra, theo kế hoạch điểm thi này còn bố trí lực lượng công an tham gia bảo vệ, gồm 1 cán bộ bảo vệ khu vực bảo quản đề thi, bài thi; 2 cán bộ công an bảo vệ vòng trong và 2 cán bộ kiểm tra thi. Việc bố trí nhân sự tại các điểm thi được thực hiện nhằm bảo đảm các yêu cầu về giám sát, bảo mật đề thi, bài thi và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Trưởng điểm thi chỉ đạo, giáo viên vào phòng thi nhắc môn toán

Trước khi diễn ra kỳ thi, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi là bà Vương Ngọc Hà và ông Vũ Đình Hưng, Phó trưởng ban thường trực đã có các cuộc họp, kiểm tra, rà soát tại các điểm thi. Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, bà Vương Ngọc Hà cũng đã kiểm tra tại các điểm thi, trong đó có điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi làm việc với Trường THPT chuyên Tuyên Quang chiều 20.5 trước kỳ thi ẢNH: BÁO TUYÊN QUANG

Tại họp báo công bố thông tin liên quan đến vi phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh ngày 9.7, bà Vương Ngọc Hà vắng mặt do "bận công tác". Về trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi là bà Vương Ngọc Hà, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Bất cứ ở cương vị nào nếu có sai sót đều được xử lý nghiêm

Trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Tính đến ngày 12.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó đã công bố danh tính 2 bị can, gồm bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi và ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký hội đồng thi.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng được phân công làm trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi.

Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho thí sinh chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh làm bài môn toán. Qua xác minh bước đầu, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là "vì thành tích".

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024 của Bộ GD-ĐT, trưởng điểm thi là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi, tổ chức thực hiện các quy định của kỳ thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi thẩm quyền. Trưởng điểm thi cũng chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản đề thi, bài thi và báo cáo Hội đồng thi về các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thi.

Phó trưởng điểm thi có trách nhiệm hỗ trợ trưởng điểm thi điều hành các hoạt động tại điểm thi, trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ được phân công; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của các thành viên tham gia làm nhiệm vụ thi.

Thư ký điểm thi thực hiện nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ nghiệp vụ cho trưởng điểm thi; tiếp nhận, quản lý hồ sơ, danh sách thí sinh, lập các biên bản, tổng hợp tình hình tổ chức thi và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Hội đồng thi...