Khởi tố thêm 15 người trong vụ bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.

Bị can Nguyễn Hà Duy được xác định trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn toán ẢNH: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

15 bị can cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tại họp báo của UBND tỉnh Tuyên Quang hôm 9.7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, có ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng được phân công làm trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi.

Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho thí sinh chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh làm bài môn toán. Theo đại tá Tuấn, qua xác minh bước đầu, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là "vì thành tích".

Ngày 7.7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, riêng môn toán có tới 147 TS đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là điểm "bất thường trong công tác coi thi" và đang xử lý.