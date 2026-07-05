Điểm tổ hợp B00 tăng, điểm chuẩn ngành sức khỏe sẽ biến động ra sao?

Ngoài tổ hợp B00, HUTECH có thêm nhiều tổ hợp môn khác giúp thí sinh lựa chọn. Các em chỉ cần đặt tên trường, tên ngành, hệ thống sẽ tự động chọn tổ hợp môn thí sinh có điểm cao nhất để xét.

Thạc sĩ Trần Hải Nam thông tin thêm năm 2026, HUTECH đào tạo 4 ngành sức khỏe gồm y khoa, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học và điều dưỡng. Trường sử dụng các tổ hợp toán, hóa, sinh; toán, lý, hoá; toán, văn, sinh; toán, văn, hóa; toán, hoá, Anh... với 4 phương thức xét tuyển gồm điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm V-Sat và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Điểm chuẩn ngành sức khỏe phụ thuộc vào số lượng chỉ tiêu, số thí sinh đăng ký và phổ điểm của thí sinh.''Thí sinh nên chờ điểm sàn của Bộ GD-ĐT trước khi quyết định đăng ký các ngành sức khỏe'', thạc sĩ Trần Hải Nam khuyên.