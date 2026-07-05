Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Điểm tổ hợp B00 tăng, điểm chuẩn ngành sức khỏe sẽ biến động ra sao?
Video Giáo dục

Điểm tổ hợp B00 tăng, điểm chuẩn ngành sức khỏe sẽ biến động ra sao?

Yến Thi
Yến Thi
Thạc sĩ Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhận xét năm nay môn toán điểm tăng so với năm 2025, nhiều thí sinh đạt điểm cao hơn, môn hóa tăng nhẹ, môn sinh ổn định như năm ngoái. Như vậy, điểm chuẩn ngành sức khỏe có thể thay đổi, mức độ cạnh tranh tăng nhẹ, đặc biệt tổ hợp B00.

Ngoài tổ hợp B00, HUTECH có thêm nhiều tổ hợp môn khác giúp thí sinh lựa chọn. Các em chỉ cần đặt tên trường, tên ngành, hệ thống sẽ tự động chọn tổ hợp môn thí sinh có điểm cao nhất để xét.

Thạc sĩ Trần Hải Nam thông tin thêm năm 2026, HUTECH đào tạo 4 ngành sức khỏe gồm y khoa, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học và điều dưỡng. Trường sử dụng các tổ hợp toán, hóa, sinh; toán, lý, hoá; toán, văn, sinh; toán, văn, hóa; toán, hoá, Anh... với 4 phương thức xét tuyển gồm điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm V-Sat và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Điểm chuẩn ngành sức khỏe phụ thuộc vào số lượng chỉ tiêu, số thí sinh đăng ký và phổ điểm của thí sinh.''Thí sinh nên chờ điểm sàn của Bộ GD-ĐT trước khi quyết định đăng ký các ngành sức khỏe'', thạc sĩ Trần Hải Nam khuyên.

Điểm B00 tăng, điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe sẽ biến động ra sao?

Tin liên quan

Bí quyết lấy 30 điểm của 2 thủ khoa khối B chung trường tại TP.HCM

Bí quyết lấy 30 điểm của 2 thủ khoa khối B chung trường tại TP.HCM

Kỳ thi THPT 2026 có 4 thí sinh chạm đỉnh tuyệt đối 30/30 tổ hợp B00. Trong đó, có hai nữ sinh đến từ cùng một ngôi trường tại TP.HCM là Đinh Ngọc Hải Lam và Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh hệ thống Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (thuộc hệ thống Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông).

Nam sinh mồ côi, từng lỡ hẹn HSG quốc gia trở thành 'thủ khoa kép' Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

điểm chuẩn ngành sức khỏe tuyển sinh 2026 xét tuyển 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận