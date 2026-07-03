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Nam sinh mồ côi, từng lỡ hẹn HSG quốc gia trở thành 'thủ khoa kép' Quảng Trị
Video Giáo dục

Nam sinh mồ côi, từng lỡ hẹn HSG quốc gia trở thành 'thủ khoa kép' Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc

Nguyễn Tuấn Huy, học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị), từng hụt hẫng khi không đạt kết quả như mong muốn ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, từng mất cha từ khi mới học lớp 6. Nhưng bằng ý chí bền bỉ và khát vọng đổi thay cuộc đời, nam sinh đã vươn lên trở thành "thủ khoa kép" của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Trị.

Ở tuổi 18, Nguyễn Tuấn Huy, "thủ khoa kép" của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Trị, vẫn còn nguyên vẻ hiền lành của một cậu học sinh, nhưng đã có kỳ tích cho mình.

Huy là thủ khoa khối B của tỉnh với 29 điểm (Toán 10, Hóa 9,75, Sinh 9,25), đồng thời là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT khi đạt tổng điểm cao nhất toàn tỉnh với các môn Toán 10, Ngữ văn 8, Hóa học 9,75 và Sinh học 9,25.

Nam sinh mồ côi, từng lỡ hẹn HSG quốc gia trở thành 'thủ khoa kép' Quảng Trị - Ảnh 1.

Ít ai biết, chỉ vài tháng trước đó, Huy từng trải qua quãng thời gian đầy áp lực. Là học sinh chuyên Toán có nhiều thành tích, suốt nhiều tháng chỉ tập trung cho kỳ thi Quốc gia, Huy gần như bỏ quên việc ôn các môn còn lại. Khi kỳ thi kết thúc với một cái kết không trọn vẹn, em buộc phải quay về vạch xuất phát, bắt đầu cuộc "học đuổi" với bạn bè.

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