Chàng thủ khoa có ngoại hình 'cực phẩm'

Gọi video cho bạn mỗi tối để cùng học

Khương Huy Vĩnh San không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập với kết quả thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Thanh Hóa và á khoa toàn quốc khối A00, mà còn bởi ngoại hình "cực phẩm" do kiên trì rèn luyện thể dục thể thao hằng ngày.

Khương Huy Vĩnh San không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn đam mê rèn luyện thể dục thể thao và thích chơi đàn guitar ẢNH: NVCC

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, San đạt 10 điểm môn toán, 10 điểm môn hóa học, và 9,75 điểm môn vật lý. Với tổng điểm 29,75 khối A00, San trở thành thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Thanh Hóa và á khoa toàn quốc khối A00.

Cuộc trò chuyện của San với phóng viên Thanh Niên cho thấy cậu học trò này không phải là một học sinh dành hết thời gian cho việc học, ngoài sách vở cậu còn có những sở thích riêng, như việc kiên trì nhiều năm tập thể dục, rèn luyện cơ thể phát triển một cách khoa học; tập chơi đàn guitar…

Khương Huy Vĩnh San thực hiện một tư thế trong môn calisthenics ẢNH: MINH HẢI

San cho biết, khi vào đầu năm học cấp 2, điểm số các môn học của em không phải thấp, nhưng cũng không quá nổi bật, bởi thời gian đó không chú tâm học. Có thời điểm em còn học rất hời hợt, vì không thấy vui.

"Đến năm lớp 9, em bắt đầu thấy hối hận vì mình học không máu lửa, chưa hết sức. Vì thế, khi vào Trường THPT Lê Văn Hưu, em quyết tâm hơn trong học tập, đặc biệt là các môn toán, vật lý, hóa học.

Nhà em cách trường khoảng 15 km, khi mới vào lớp 10 chẳng có bạn quen biết từ trước nên hơi xa lạ. Trong lớp, may mắn có bạn Duy học tốt và mỗi tối khi học ở nhà có bài nào không hiểu em lại gọi video cho bạn ấy để cùng trao đổi, nhờ giải thích. Bạn ấy là người đã giúp em rất nhiều trong học tập", San nói.

Cậu học trò đam mê môn calisthenics

Ngoài việc học, San là chàng trai đam mê môn calisthenics (thể dục đường phố). Đến nay, tròn 4 năm San tập luyện môn calisthenics và đã thực hiện được một trong những tư thế khó của môn này là planche (giữ cơ thể song song với mặt đất trong khi chỉ được chống đỡ bằng hai tay).

Khương Huy Vĩnh San khi chia sẻ việc học tập với PV Thanh Niên ẢNH: MINH HẢI

"Khi học cấp 2, em có tham gia đá bóng với các bạn, nhưng do khả năng phối hợp với đồng đội không tốt lắm, đồng đội cũng không hiểu em nên em thấy mình không phù hợp môn thể thao tập thể. Khi đó, em nhìn vào gương thấy cơ thể gầy quá, đôi lúc cảm thấy hơi tự ti. Thế là đến năm lớp 8, em tìm hiểu và bắt đầu luyện tập calisthenics tại nhà. Em thường tập sau giờ học buổi chiều,từ 17 giờ 30 đến 19 giờ", San nói.

Đến nay, sau 4 năm rèn luyện môn calisthenics đã giúp San có một thân hình đẹp, với chiều cao 1,71 m, cân nặng 71 kg.

Ông Khương Huy Sơn (bố của San) cho biết, quá trình học tập vợ chồng ông không hề ép San phải học thật nhiều, trái lại luôn vận động con tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện các kỹ năng sống trong giao tiếp để.

Khương Huy Vĩnh San có thân hình lý tưởng sau 4 năm rèn luyện thể dục thể thao ẢNH: MINH HẢI

"Tôi làm giáo viên ở trường San học và dạy đúng môn vật lý môn mà cháu thích học. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi cố tình không dạy lớp San để cháu có tính tự lập, tránh việc dựa vào bố hoặc ỉ lại trong việc học.

Quan điểm trong việc nuôi dạy con của vợ chồng tôi cũng rất rõ ràng, không quá áp lực và chỉ mong cháu vừa học, vừa rèn luyện kỹ năng sống để khi ra ngoài có thể tự tin lo cho bản thân", ông Sơn cho hay.

Chia sẻ về tương lai, San cho biết đã đăng ký và sẽ theo học ngành y tại Học viện Quân y để tương lai trở thành bác sĩ chuyên chữa trị các bệnh về cơ, xương...