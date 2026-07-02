Đã trúng tuyển đại học, nam sinh âm thầm thi lại thành thủ khoa khối D07

Thi lại trong "âm thầm", người thân cũng không biết

Ở tổ hợp D07, Phạm Đức Minh (19 tuổi), cựu học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc với 29,5 điểm, gồm 10 điểm toán, 9,75 điểm hóa học và 9,75 điểm tiếng Anh. Minh cũng là một trong hai thí sinh tự do đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Minh là thủ khoa khối D07 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ẢNH: NVCC

Điều đặc biệt là khi bước vào phòng thi, Minh đã là sinh viên năm nhất ngành sư phạm Toán học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Minh kể năm 2025 đạt 28 điểm ở tổ hợp D07 và trúng tuyển đúng ngành học mong muốn. Tuy nhiên, năm nay nam sinh vẫn quyết định đăng ký thi lại.

"Mặc dù đã đạt điểm tốt và đỗ đúng nguyện vọng, em vẫn muốn tiếp tục thi để xem khả năng của mình đến đâu. Ngành học hiện tại và công việc sau này của em cũng sẽ liên quan mật thiết với các kỳ thi do Bộ GD&ĐT tổ chức nên em muốn trực tiếp trải nghiệm đề thi. Em chỉ thi để rèn luyện và củng cố kiến thức, hoàn toàn không dùng kết quả để xét tuyển", Minh chia sẻ.

Gia đình của thủ khoa Phạm Đức Minh ẢNH: NVCC

Nam sinh cho biết trước đó quyết định đi thi được giữ kín. Đến tận khi báo chí đăng tải thông tin Minh trở thành thủ khoa, bạn bè và người thân mới biết. "Nhà em ở gần điểm thi nên những ngày đó em chỉ đi thi như bình thường. Bố mẹ đều nghĩ em đi học hoặc đi chơi với bạn", Minh kể.

Lúc tra điểm, Minh vẫn đang trên giảng đường. Minh chia sẻ rằng trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức, em đã tự chấm và nghĩ mình chỉ có thể đạt á khoa. "Mục tiêu của em chỉ là giữ kết quả các môn không thấp hơn năm ngoái, không ngờ lại trở thành thủ khoa. Đến khi có kết quả ba mẹ mới biết em đi thi lại. Em giải thích lý do thì ba mẹ cũng hiểu”, Minh nói.

Cách học của thủ khoa: Học để hiểu bản chất thay vì chỉ học thuộc

Do không phải chịu áp lực đi thi để xét tuyển đại học nên Minh cho biết tâm lý trong phòng thi năm nay thoải mái hơn rất nhiều so với năm trước. "Lần này em có thể trải nghiệm kỳ thi một cách trọn vẹn hơn. Không bị áp lực điểm số nên em tự tin với các câu dễ, dành nhiều thời gian hơn để xử lý những câu khó”, Minh cho biết.

Khó khăn lớn nhất của Minh lại đến từ việc cân bằng giữa chương trình đại học và ôn tập kiến thức THPT. Có những thời điểm, nam sinh vừa chuẩn bị thi kết thúc học phần ở trường đại học, vừa duy trì giải đề để không quên kiến thức cũ. Tuy nhiên, Minh thường ưu tiên việc học trên trường trước.

Minh đi thi lại để rèn luyện và củng cố kiến thức, không dùng kết quả để xét tuyển ẢNH: NVCC

Nói về phương pháp học tập, Minh cho biết với toán và hóa học, anh chàng không học theo cách ghi nhớ công thức đơn thuần.

"Mỗi khi gặp một công thức, em luôn tự hỏi vì sao nó được hình thành như vậy, tại sao lại áp dụng trong trường hợp đó. Em cố gắng hiểu đến tận bản chất thì kiến thức sẽ dễ nhớ và rất khó quên”, Minh chia sẻ.

Đối với tiếng Anh, ngoài việc học trên lớp và luyện đề, Minh duy trì thói quen đọc báo, đọc truyện bằng tiếng Anh và tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế như IELTS.

Ngay từ học kỳ II lớp 11, Minh đã xác định theo đuổi ngành sư phạm Toán học. Dù học chuyên hóa, nam sinh nhận thấy bản thân phù hợp với toán hơn và mong muốn trở thành giáo viên trong tương lai.

Nhận xét về học trò, chị Vũ Thị Phương Quế, giáo viên chủ nhiệm của Minh suốt ba năm THPT tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cho biết nam sinh có khả năng tự học rất tốt và luôn đào sâu để hiểu cặn kẽ bản chất vấn đề.

"Lúc đầu chưa biết thì cứ nghĩ Minh học hơi chậm, nhưng thực ra em luôn muốn đào sâu để hiểu thật kỹ bản chất của vấn đề. Chính cách học đó giúp em nắm kiến thức rất chắc. Minh là một học sinh ngoan, lễ phép, có trách nhiệm và luôn chủ động trong mọi công việc. Minh từng là học sinh chuyên hóa và đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, bây giờ lại là sinh viên sư phạm toán, với nền tảng năng lực tốt như vậy thì việc em đạt kết quả cao khi thi lại không khiến tôi quá bất ngờ”, Chị Quế cho biết.