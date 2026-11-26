Trong nghiên cứu được đăng trên chuyên san khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences mới đây, các nhà khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu chỉ ra một diễn biến đáng lo ngại của hệ thống hồ tự nhiên trên toàn cầu, trang IFLScience đưa tin ngày 25.11.

Hồ Corfo tại Argentina chuyển sang màu hồng do chất thải hóa học hồi năm 2021 ẢNH: REUTERS

Theo đó, trong hơn 25 năm qua, các hồ tự nhiên đã mất đi tính đa dạng đặc trưng và ngày càng trở nên "đồng dạng".

Trước đây, các hồ nước không giống nhau và gắn với môi trường xung quanh theo cách riêng. Mỗi hồ có sự khác biệt rõ rệt về đặc điểm sinh học và thủy văn, chẳng hạn như mức tảo, độ trong của nước hay mức độ sản sinh trầm tích.

Khi các hồ còn vận hành tương đối độc lập và khác biệt nhau, một sự cố hoặc biến động ở nơi này không tự động lan thành kịch bản giống hệt ở mọi nơi khác. Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng này đóng vai trò như một "tấm đệm" tự nhiên giúp giảm bớt tác động từ các biến động môi trường lớn.

Tuy nhiên, khi tính đa dạng này bị san phẳng, các hồ "khớp nhịp" với nhau hơn, đặc biệt rõ nét từ sau năm 2000, vùng đệm bị suy yếu.

Nhóm nghiên cứu lập luận rằng điều này cho thấy các hồ không còn là những hệ thống biệt lập được hình thành bởi các điều kiện địa phương, mà ngày càng trở nên liên kết chặt chẽ hơn, chịu ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu và các áp lực kinh tế xã hội, chẳng hạn như thay đổi trong việc sử dụng đất.

Tiến sĩ Zhang Ke, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Viện Địa lý và Thủy văn Nam Kinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho rằng sự suy giảm chức năng vùng đệm biến các hồ thành "những tác nhân khuếch đại tích cực các rủi ro môi trường toàn cầu", như phát thải khí nhà kính đồng loạt hoặc thiếu ôxy dưới nước lan rộng.

"Sự đồng bộ của các hồ có thể tập trung các dòng chảy sinh vật lý, tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt các xung động toàn cầu biên độ cao, chẳng hạn như phát thải khí nhà kính đồng thời hoặc tình trạng thiếu ôxy lan rộng trong môi trường nước, từ đó làm trầm trọng thêm bộ 3 khủng hoảng hành tinh", ông Zhang nói.

Bộ 3 khủng hoảng hành tinh là thuật ngữ mà Liên Hiệp Quốc dùng để chỉ 3 mối đe dọa liên quan đến nhau gồm: biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm.