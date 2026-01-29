Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Khởi động sáng kiến hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế nông thôn

Thụy Miên
Thụy Miên
29/01/2026 15:32 GMT+7

Hôm nay (29.1), dự án 102,5 triệu USD nhằm ứng phó với xu hướng gia tăng phát thải khí nhà kính và bảo vệ các hệ sinh thái rừng quan trọng đã được khởi động tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khởi động sáng kiến hơn 102 triệu USD bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế nông thôn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ảnh: IFAD

Dự án bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế nông thôn được triển khai theo khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF).

Có tên viết tắt là RECAF, đây là dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+.

Cụ thể, RECAF là một sáng kiến khí hậu đầy tham vọng, hướng tới bảo vệ rừng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao sinh kế nông thôn.

Trong những thập niên gần đây, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, song điều này cũng góp phần làm gia tăng đáng kể lượng phát thải khí nhà kính – từ 0,79 tấn CO2/người vào năm 2000 lên 3,81 tấn vào năm 2018.

Tại khu vực Tây Nguyên, tình trạng mất rừng trên diện rộng đã làm gia tăng rủi ro khí hậu đối với cộng đồng nông nghiệp, suy giảm độ phì nhiêu của đất và ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất nông nghiệp dài hạn. Tỉnh Đắk Lắk, một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, đặc biệt dễ bị tổn thương trước các áp lực môi trường này.

Dự án RECAF trực tiếp giải quyết các thách thức nêu trên thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình nông lâm kết hợp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên và thúc đẩy các chuỗi giá trị không gây mất rừng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với nguồn tài trợ từ IFAD và GCF.

"Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên", ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết. Theo ông, thông qua việc kết hợp bảo vệ rừng với sản xuất nông nghiệp bền vững, RECAF sẽ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng cho các thế hệ tương lai.

Trong thời gian 6 năm triển khai, RECAF dự kiến đạt mức giảm phát thải tương đương 6,68 triệu tấn CO2, chủ yếu thông qua việc chuyển đổi 145.000 ha đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững, có hiệu quả kinh tế và bảo vệ 500.000 ha rừng tự nhiên có giá trị cao tại các tỉnh mục tiêu.

Dự án RECAF dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 420.000 người dân và cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người hưởng lợi gián tiếp, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thu nhập nông thôn và an ninh lương thực.

